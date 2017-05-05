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На «Театральный дворик» в Тулу приедут 54 коллектива из разных городов России
Фото: из архива MySlo

На «Театральный дворик» в Тулу приедут 54 коллектива из разных городов России

В пятидневной программе заявлено 185 различных мероприятий, которые посетят 120 тысяч человек.

Уже ставший традиционным фестиваль уличных театров «Театральный дворик» в этом году пройдёт в Туле в девятый раз. Он откроется 18 июля и продлится пять дней. В фестивале примут участие 54 коллектива из российских городов и других стран.

По словам организаторов фестиваля, география участников значительно расширится. Туляки смогут увидеть выступления артистов из Франции, Аргентины, Польши, Израиля, Испании, Италии, США, Беларуси. Среди российских городов-участников – Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Видное, Смоленск, Севастополь, Нижний Новгород и другие. В фестивале примут участие шесть тульских творческих коллективов.

В программе заявлено 185 представлений и спектаклей с охватом около 120 тысяч зрителей. Помимо традиционных площадок – у Главпочтампа, в сквере у памятника Л. Н. Толстому и на площади Ленина, в этом году артисты будут выступать в сквере возле городского кремля.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +5
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