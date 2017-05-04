Тульские полицейские «спели» песню «День Победы» жестами

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Это был подарок для глухих и слабослышащих граждан.

В преддверии 9 Мая группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области подготовила особый подарок для глухих и слабослышащих граждан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские совместно с членами региональной организации Всероссийского общества глухих «спели» на языке жестов песню «День Победы».

Таким образом сотрудники полиции продемонстрировали свои знания сурдоперевода и готовность к коммуникации с глухими и слабослышащими гражданами.

Отметим, что тульские полицейские уже «пели» на языке жестов. В декабре 2016 года в честь Дня Конституции правоохранители «исполнили» гимн России.