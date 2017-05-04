Когда туляки смогут задать свои вопросы чиновникам?
Прием жителей должностными лицами министерства труда и социальной защиты пройдет в режиме видеосвязи.
24 мая с 10.00 должностные лица министерства труда и социальной защиты Тульской области проведу тематический прием граждан в режиме видеосвязи по соответствующим вопросам.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(4872)30-63-40.
В день тематического приема гражданам нужно прийти в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области.
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Имя должностного лица
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Должность
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Тематика вопросов
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Филиппов Андрей Владимирович
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Министр труда и социальной защиты Тульской области
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Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области
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Щербакова Инна Анатольевна
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Заместитель министра-директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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Ильюшина Светлана Михайловна
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Директор департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Погашение задолженности по заработной плате, оказание содействия гражданам в трудоустройстве
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Хохлова Наталья Александровна
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Заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Вопросы опеки и попечительства
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Амирасланова Ольга Валерьевна
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Заместитель директора департамента – начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
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Организация социального обслуживания