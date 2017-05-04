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Когда туляки смогут задать свои вопросы чиновникам?

Когда туляки смогут задать свои вопросы чиновникам?

Прием жителей должностными лицами министерства труда и социальной защиты пройдет в режиме видеосвязи.

24 мая с 10.00 должностные лица министерства труда и социальной защиты Тульской области проведу тематический прием граждан в режиме видеосвязи по соответствующим вопросам.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(4872)30-63-40.

В день тематического приема гражданам нужно прийти в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Имя должностного лица

Должность

Тематика вопросов

Филиппов Андрей Владимирович

Министр труда и социальной защиты Тульской области

Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области

Щербакова Инна Анатольевна

Заместитель министра-директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Ильюшина Светлана Михайловна

Директор департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области

Погашение задолженности по заработной плате, оказание содействия гражданам в трудоустройстве

Хохлова Наталья Александровна

Заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Вопросы опеки и попечительства

Амирасланова Ольга Валерьевна

Заместитель директора департамента – начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

Организация социального обслуживания

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:29 +1
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