Когда туляки смогут задать свои вопросы чиновникам?

Прием жителей должностными лицами министерства труда и социальной защиты пройдет в режиме видеосвязи.

24 мая с 10.00 должностные лица министерства труда и социальной защиты Тульской области проведу тематический прием граждан в режиме видеосвязи по соответствующим вопросам.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(4872)30-63-40.

В день тематического приема гражданам нужно прийти в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области.