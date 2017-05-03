новости
новости
Регистрация
Под Тулой асфальтовый завод загрязнял воздух

Под Тулой асфальтовый завод загрязнял воздух

Согласно отчетам, за 2016 год предприятием «Звезда АБЗ» было выброшено в воздух 25,99 т вредных веществ.

Тульская природоохранная прокуратура по факту обращений жителей поселка Лихвинка в Туле проверила ООО «Звезда АБЗ» на предмет нарушения законодательства об атмосферном воздухе.

Вместе со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и управления Роспотребнадзора по Тульской области, а также экспертами лабораторий ведомство нашло подтверждение обоснованности обращений.

На территории промплощадки предприятия расположено 14 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в том числе трубы асфальтосмесительных установок, битумохранилище, сварочный пост и др.

Согласно отчетам, за 2016 год предприятием выброшено в атмосферный воздух 25,99 т вредных веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и др.

Сотрудники ФБУ «Тульский ЦСМ», исследовав пробу промышленных выбросов от асфальтосмесительной установки Marini, выявили превышение установленного норматива по диоксиду серы в 3,3 раза, а также выброс метана, который отсутствует в нормативах выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки природоохранным прокурором генеральному директору ООО «Звезда АБЗ» внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении – выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения и нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

Сюжет: Экология Тульской области
Экологическая катастрофа в Тульской области: реку отравили фермеры?
Жизнь Тулы и области
Экологическая катастрофа в Тульской области: реку отравили фермеры?
18 апреля, в 12:24, 51 7012 13
Роспотребнадзор: как влияют на здоровье туляков предприятия, кошки и мусорные баки
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор: как влияют на здоровье туляков предприятия, кошки и мусорные баки
6 апреля, в 15:18, 23 1653 0
Вопрос о восстановлении пруда в Северном и Варваровке будет принят после прекращения сброса канализации
Жизнь Тулы и области
Вопрос о восстановлении пруда в Северном и Варваровке будет принят после прекращения сброса канализации
4 апреля, в 15:25, 11 955 0
Косогорский металлургический завод: «Довести сбрасываемую воду до качества рыбохозяйственного значения невозможно»
Жизнь Тулы и области
Косогорский металлургический завод: «Довести сбрасываемую воду до качества рыбохозяйственного значения невозможно»
2 апреля, в 21:14, 92 3680 -2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:32 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
загрязнение окружающей среды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле Зареченский район останется без горячей воды
В Туле Зареченский район останется без горячей воды
Туляку Максиму Страхову требуется помощь
Туляку Максиму Страхову требуется помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика