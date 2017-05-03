Под Тулой асфальтовый завод загрязнял воздух

Согласно отчетам, за 2016 год предприятием «Звезда АБЗ» было выброшено в воздух 25,99 т вредных веществ.

Тульская природоохранная прокуратура по факту обращений жителей поселка Лихвинка в Туле проверила ООО «Звезда АБЗ» на предмет нарушения законодательства об атмосферном воздухе.

Вместе со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и управления Роспотребнадзора по Тульской области, а также экспертами лабораторий ведомство нашло подтверждение обоснованности обращений.

На территории промплощадки предприятия расположено 14 источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, в том числе трубы асфальтосмесительных установок, битумохранилище, сварочный пост и др.

Согласно отчетам, за 2016 год предприятием выброшено в атмосферный воздух 25,99 т вредных веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и др.

Сотрудники ФБУ «Тульский ЦСМ», исследовав пробу промышленных выбросов от асфальтосмесительной установки Marini, выявили превышение установленного норматива по диоксиду серы в 3,3 раза, а также выброс метана, который отсутствует в нормативах выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки природоохранным прокурором генеральному директору ООО «Звезда АБЗ» внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении – выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения и нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.