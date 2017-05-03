Туляку Максиму Страхову требуется помощь
В редакцию Myslo обратилась мама мужчины. На реабилитационный курс Максиму требуется сумма, которой у семьи нет.
Мы уже писали о Максиме. По словам его мамы Ирины Страховой, в 2015 году он находился в областной больнице, куда попал с сердечным приступом. При выписке врачи написали: «Аневризма не выявлена, оперативное лечение не требуется». Однако через 8 дней у мужчины вновь случился приступ.
Максима парализовало, он впал в кому. РКТ головного мозга показало: в мозгу лопнула аневризма. Максиму сделали операцию и выписали домой. По состоянию здоровья он уже не работал, средств у него не было. Мама Максима обратилась за помощью в редакцию Myslo. Лишь благодаря помощи читателей Myslo была собрана необходимая сумма, и 15 февраля 2016 года Максиму провели операцию по клипированию аневризмы.
К несчастью, 17 февраля 2016 года на сеансе повторного РКТ головного мозга врач сказал, что у Максима образовалась гематома в теменной области. 18 марта провели полуторачасовую операцию по удалению обширной гематомы.
Сейчас за Максимом ухаживает его мама, которой пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с сыном. У Максима двое детишек – сын и дочка.
– Для первой операции мы собрали всё что могли, – говорит Ирина Страхова. – Мы с мужем инвалиды, на двоих у нас пенсия 20 тыс. руб. Средств у нас нет…
Теперь Максиму требуется три восстановительных курса, в каждом – по 12 занятий. Общая стоимость – 55 800 тысяч рублей. Ирина Страхова надеется, что с помощью неравнодушных читателей Myslo удастся собрать хотя бы на один цикл занятий.
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Телефон Ирины Страховой:
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