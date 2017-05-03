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Вадим Игонин стал главой администрации Богородицкого района

Вадим Игонин стал главой администрации Богородицкого района

Ранее, после показательной отставки Ираклия Маградзе, он был назначен временно исполняющим обязанности главы.

Накануне Вадим Игонин официально приступил к работе на должности главы администрации Богородицкого района. После того, как предыдущий руководитель администрации Ираклий Маградзе подал заявление об уходе по собственному желанию, Игонин стал врио главы.

К работе на посту главы администрации Вадим Игонин приступил уже во второй раз – ранее, с 2011 по 2014 год он уже находился на этой должности.

Свою карьеру Вадим Игонин начал в октябре 1998 года с должности юрисконсульта комитета культуры администрации. Затем стал специалистом 1-ой категории, после – начальником юридического отдела и руководителем сектора правовой работы.

С июня 2007 был назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Богородицкого района, затем был официально назначен на эту должность и в 2011 году возглавил администрацию.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:01 0
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Люди
Вадим Игонин
Место
Тульская областьБогородицкий район

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