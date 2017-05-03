Вадим Игонин стал главой администрации Богородицкого района

Ранее, после показательной отставки Ираклия Маградзе, он был назначен временно исполняющим обязанности главы.

Накануне Вадим Игонин официально приступил к работе на должности главы администрации Богородицкого района. После того, как предыдущий руководитель администрации Ираклий Маградзе подал заявление об уходе по собственному желанию, Игонин стал врио главы.

К работе на посту главы администрации Вадим Игонин приступил уже во второй раз – ранее, с 2011 по 2014 год он уже находился на этой должности.

Свою карьеру Вадим Игонин начал в октябре 1998 года с должности юрисконсульта комитета культуры администрации. Затем стал специалистом 1-ой категории, после – начальником юридического отдела и руководителем сектора правовой работы.

С июня 2007 был назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Богородицкого района, затем был официально назначен на эту должность и в 2011 году возглавил администрацию.