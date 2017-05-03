Полицейские задержали тулячку, укравшую бижутерию из магазина

В одном из магазинов Пролетарского района Тулы произошла кража – из торгового зала были похищены предметы бижутерии. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, и выяснили, что украсть товар могла 30-летняя местная жительница.

Неработающая, ранее судимая женщина была задержана. Похищенные украшения были найдены и изъяты. Сама подозреваемая призналась в совершении кражи. Сотрудники полиции проверяют её на причастность к другим похожим преступлениям.