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Полицейские задержали тулячку, укравшую бижутерию из магазина

Полицейские задержали тулячку, укравшую бижутерию из магазина

Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения.

В одном из магазинов Пролетарского района Тулы произошла кража – из торгового зала были похищены предметы бижутерии. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, и выяснили, что украсть товар могла 30-летняя местная жительница.

Неработающая, ранее судимая женщина была задержана. Похищенные украшения были найдены и изъяты. Сама подозреваемая призналась в совершении кражи. Сотрудники полиции проверяют её на причастность к другим похожим преступлениям. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:26 +1
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