В Тульской области столкнулись «Рено» и «Дэу»

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, около 19 часов, в Узловском районе столкнулись две легковушки. Авария произошла на перекрёстке – судя по всему, водитель «Дэу», поворачивая налево, не пропустил «Рено Логан».

Водитель второй иномарки попытался затормозить, но скорость движения была слишком высокой – машина врезалась в правый бок «Дэу». На место происшествия выезжала «скорая помощь», о количестве пострадавших пока ничего не известно.