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В Тульской области столкнулись «Рено» и «Дэу»
Фото очевидца

В Тульской области столкнулись «Рено» и «Дэу»

Авария произошла в Узловском районе, неподалёку от бывшего поста ДПС.

Как сообщают очевидцы, около 19 часов, в Узловском районе столкнулись две легковушки. Авария произошла на перекрёстке – судя по всему, водитель «Дэу», поворачивая налево, не пропустил «Рено Логан».

Водитель второй иномарки попытался затормозить, но скорость движения была слишком высокой – машина врезалась в правый бок «Дэу». На место происшествия выезжала «скорая помощь», о количестве пострадавших пока ничего не известно.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:18 0
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