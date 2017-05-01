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Туляки встретили Первомай на велосипедах
Фото Алексея Пирязева.

Туляки встретили Первомай на велосипедах

На старт велопарада на площади Ленина в Туле собралось около тысячи любителей активного образа жизни.

К полудню 1 мая к площади Ленина со всех сторон съезжались люди на велосипедах.

Кто-то приехал с детишками на велобагажниках, кто-то прикатил на великах всей семьей.

Были и большие молодежные компании школьников и студентов. Да и солидных мужчин и женщин тоже было предостаточно.

Все улыбались, охотно общались и делились своими велоисториями.

Велопробег, по словам одного из организаторов Дениса Ворошнина, традиционный, маршрут не сложный – чтобы всем было комфортно и приятно проехать с ветерком по главной улице родного города.  Ради такого события, кстати, проспект Ленина был перекрыт для движения автотранспорта.

Перед стартом к участникам велопарада обратился Дмитрий Яковлев, председатель комитета по спорту.

По его словам, желающих проехать на велосипеде оказалось в разы больше, чем желающих прийти на первомайские митинги. А это значит, Тула реально спортивный активный город.

- Это стало уже доброй традицией – встречать первомай велопробегом. Никогда не пропускал. И сегодня пришел – отличная погода, много друзей и единомышленников, море позитива. Мы с друзьями катаемся в парке по велодорожкам – спасибо, что их сделали. К сожалению, больше негде в городе кататься, - говорит Алексей, велосипедист с 7-летним стажем. – Лет пять назад власти города обещали сделать велодорожки по всему городу, что что-то пока их нет.

- Свой первый велосипед я купил в 2005 году, - говорит Евгений, друг Алексея. – Конечно, в детстве все мы катались на «орленках», а вот вторая волна интереса к велопробегам-велопрогулкам накрыла уже во взрослом возрасте. Туле обязательно нужна хорошая инфраструктура для велосипедистов – и велодорожки, и велопрокат, и велопарковки. А еще нужны сервисные центры, потому что велосипед как любое транспортное средство для безопасной эксплуатации требует обслуживания.

Веселая компания школьников - Полина, Женя, Соня, Тимофей, Слава и Максим – тоже оказалась завсегдатаем велопокатушек:

- Для нас это уже четвертый велопарад. Проедем легко всю дистанцию, потому что каждое лето проводим на велосипедах. Да и спортом занимаемся регулярно.

По словам ребят, нашему городу катастрофически не хватает велодорожек. И на месте администрации города они бы проложили сетку из велодорожек по всей Туле. А начали бы с проспекта – он широкий, и поделить его между автомобилистами, пешеходами и велосипедистами несложно. А пока ребята катаются по велодорожкам в парке им. Белоусова. Там удобно и классно.

- Мы первый раз участвуем в параде, а вообще катаемся на велосипедах давно, - говорит Александр и его дочь Каролина. – Нам очень нравится. Маршрут небольшой, мы его легко одолеем. И даже больше сможем проехать, потому что мы занимаемся этим регулярно.

- Я участник тульского велодвижения, - говорит Роман  (он же пользователь портала Myslo под ником Вжик). – И пришел, чтобы личным примером поддержать это движение. Это не просто хобби и спорт, это здоровье и настроение. Если вы еще не с нами – присоединяйтесь! Давайте вместе кататься на велосипедах!

Кстати, как заявили организаторы перед началом старта, 28 мая в Туле пройдет еще один массовый заезд для любителей велосипедов. Маршрут будет более продолжительный и интересный.   

Дмитрий Литвинов, журналист, блогер и участник первого тульского велопробега, приехал на велопарад, по его словам, все на том же велике, что в и 2012-м.

- С того первого велопробега в Туле появилась всего одна велодорожка в парке. Этого мало. Надо связать, как было в планах, все парки велодородками - чтобы из Центрального приехать в Комсомольский и Баташи. А вообще крутое мероприятие! Я - ЗА такие всегда!

И вот в 13.00 велопарад построился в колонну и дружно поехал вверх по проспекту Ленина у Толстовскому скверу. По всему маршруту двигаться колонне помогали волонтеры. А пешеходы на тротуарах стояли и снимали на телефоны движение колонны. И, кажется, немножко завидовали радостным участникам велопарада.

Двигаясь в колонне, туляки знакомились, обсуждали преимущества моделей велосипедом и веломаршруты для загородных поездок, подбадривали новичков и детишек (некоторым было трудновато ехать в горку).

- Давай-давай, крути педали, сейчас горка кончится, передохнем в парке, у меня есть термос с чаем, - подбадривала кого-то дама на велосипеде. Оказалось, она приехала на велопарад всей семьей – с дочкой, племянником и двумя внуками Юрой и Виталиком:

- Меня зовут Вера, мне 60 лет. На велопараде я первый раз, но вообще мы спортивная семья. Я, например,  в этом году сдала нормы ГТО на золотой значок. А велосипедом увлекаюсь всю жизнь. После войны мой отец выступал на соревнованиях по велоспорту за Тулачермет, он тогда назывался НТМЗ. Вот дочь в восторге, говорит, хорошо, что я вытащила всех на этот пробег. А племянник специально к этому дню велосипед купил! Отличное мероприятие. Побольше бы таких!

- Мы первый раз участвуем в таком событии. Очень понравилось! Мы все объединены одним – любовью к велосипедам! – говорит Дарья и ее подруги. – Мы думали, придет немного народу, а нас уже так много! Обязательно будем участвовать в следующем велопараде.

По словам девчонок, для полного счастья им не хватало музыки – чтобы уж парад так парад! Хорошо бы, чтоб организаторы учли это на будущее.

Маршрут оказался действительно коротким – проехав по проспекту до Толстовского сквера, колонна свернула в центральный парк и сделала круг по велодорожке.

Для такого движения она оказалась довольно тесной. Но никаких аварий и столкновений не было, все добрались до Ликерки, где фанаты разных стилей катания показывали виртуозное владение техникой и своим телом. И это надо было видеть!

Здесь же Руслан и Екатерина Олейники (тульское отделение МЭОО "ЭКА") организовали для всех желающих велоквесты по двум маршрутам (по парку и по городу).  

А всем желающим велосипедистам ребята из веломастерской BikeSeller бесплатно делали ТО велосипедов, подкачивали колеса и консультировали по всем вопросам.


 

 

 

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 17:29 +9
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