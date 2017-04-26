Денис Ворошнин: Хочу посадить всю Тулу на велосипеды!

Денис Ворошнин: "Счастье! Заряжаюсь я в такие моменты..."

Наверное, каждый туляк, имеющий велосипед, знает, кто такой Денис Ворошнин: организатор и участник всякий велотусовок, велопробегов и велопарадов (ближайший, кстати, пройдет 1 мая по проспекту Ленина в Туле), борец за велодорожки в Туле (помните, наш первый велопробег «Даешь Тулу велосипедную» в 2012 году?), пропагандист здорового образа жизни и фанат кофе.

Он мечтает, чтобы Тула – велосипедная столица России - стала ею реально, а не на словах. Мечтает открыть в городе-герое школу по обучению езде на велосипеде и продвинуть на российском и международном уровнях тульские туристические веломаршруты. Заметим, что все его начинания – вполне успешные в финансовом плане проекты. Как ему это удается? Слово Денису Ворошнину.

На днях я выступал на велоконгрессе в Москве. Свою презентацию назвал так: «Любовь в гараже, или Почему велосипед лучше, чем секс». Моя привязанность к велосипеду началась, наверное, как у всех с 3-колесного велика. А настоящая любовь пришла в школе – отец подарил первый в моей жизни горный велосипед. В тетрадке рисовал эскизы, как выглядел бы мой магазин по продаже велосипедов. Как-то интуитивно я понимал, что заниматься надо тем, что нравится, что любишь.

Свою первую работу я получил в спортивном магазине – консультантом по продаже велосипедов на выходные дни. Тогда я учился в 9-м классе и был безумно увлечен всем, что относится к велосипедам. Мне было в кайф всё! Ну за исключением того, что на работу надо было рано вставать.

Я езжу на работу и на многие встречи на велосипеде. Даже подсчитал, что 8 из 10 своих перемещений по городу я совершаю на велосипеде. Многие мои знакомые с хорошими доходами покупают не крутые тачки, а крутые велики. И тоже ездят на работу на велосипедах. На велосипедах во многих городах мира передвигаются курьеры – это выгодно с точки зрения расходов на транспорт и соблюдения графика доставки. Велосипедисты в пробках не стоят.

Что такое наш велоцентр? Это, на мой взгляд, идеальное место для велосообщества, где можно найти единомышленников, пообщаться за чашкой кофе, попробовать новую модель, найти попутчиков для велопутешествия. Даже получить консультацию, даже если покупаешь велосипед на avito! Мы с командой хотим, чтобы таких, как мы, становилось больше. И наш велоцентр – это центр обмена энергией: мы, профи и спецы, делимся своей энергией с новичками.

Денис Ворошнин и Ольга Слюсарева, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по велоспорту и человек с потрясающей энергией. «Мы - это совокупность наших дел, так не сидите на месте, ставьте цели и добивайтесь результатов, будьте особенными не для других, а для себя. PS: фотография заряжена позитивной энергией и удачей!» - Д.Ворошнин

Я горд и счастлив, потому что моя родина, город Тула, – велосипедная столица России. У нас есть велотрек, ему больше ста лет. На нем выросло не одно поколение чемпионов мира и олимпийских игр по велоспорту. И сейчас он может быть востребован – и как туристический объект, и как спортивный.

Свой бизнес я начинал и веду без поддержки со стороны. Правда, несколько раз участвовал в различных конкурсах. Например, на региональном конкурсе «Молодой предприниматель» дошел до финала и попал на российский финал. Получил грант за экологичный проект. А на Селигере, когда там проходил Всероссийский молодежный форум, запустил свой бизнес-проект в рамках реалити-шоу «Просто бизнес» и стал победителем, потому что мой проект имел лучший финансовый результат.

Считаю, что в Туле должно быть так: если ты не умеешь кататься на велосипеде, то ты не туляк!

Велосекций и велошкол, особенно для взрослых, в городе нет. И это отличный повод занять эту нишу. Год назад я «посадил» на велосипед свою маму – после 30-летнего перерыва. Она была в восторге. Я тоже! Думаю, такие же эмоции могут испытать и другие. Я запустил опрос в инстаграмм по поводу велошколы. Оказалось, у нас очень много молодых людей и людей старшего возраста не умеют кататься, но очень хотят попробовать, хотят научиться. Проблема взрослых в том, что у них больше комплексов и страхов, чем у детей. Надеюсь, что у меня получится запустить проект велошколы для взрослых.

Мое глубокое убеждение – нет никакого разделения и противостояния между автомобилистами, пешеходами и велосипедистами. Вообще-то мы все пешеходы! Просто в разные моменты выбираем определенный вид транспорта. И насколько мы уважительно относимся друг к другу. А вот что касается городской среды – она должна быть комфортной для всех категорий.

В Ясной Поляне есть два действующих маршрута для велотуристов. Но этого катастрофически мало!

Считаю, за развитием туристических веломаршрутов будущее. У нас есть около 100 фанатов велотуризма, которые как свои пять пальцев знают Тулу и область. А все остальные, в том числе и москвичи, жители соседних областей, постоянно спрашивают – куда бы поехать, чтобы и посмотреть было что, и узнать новое интересное, ну и не заблудиться при этом. Тула наша область для развития велотуризма просто клондайк! Тут можно проложить массу интереснейших маршрутов – и для начинающих, и для продвинутых, и для школьников. Любых! Пока у нас реально оформлены только два маршрута по Ясной Поляне. А ведь есть еще Поленово и Дворяниново. А Кондуки с голубыми озерами?! Это же просто космические пейзажи, и люди на эти озера едут со всей страны – если кто не верит, пусть инстаграмм полистает. Да всю Тулу можно окутать веломаршрутами – вспомните, какой успех был у тульской велоночи в прошлом году! Простая вроде бы вещь – проложить веломаршруты, но этим можно отлично продвигать регион, привлекать новых людей, а местным предпринимателям отлично зарабатывать!