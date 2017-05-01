Тульские парки открыли сезон

1 мая в тульских парках состоится грандиозное открытие летнего сезона «Не МАЙся, а с нами УЛЫБАЙСЯ».

Сегодня, в Праздник Весны и Труда, Центральный и Комсомольский парки предлагают тулякам получить энергетический заряд позитива и бодрости и провести свои выходные весело и празднично.

Для своих гостей парки подготовили яркую и интерактивную развлекательную программу.

Так, в Центральном парке праздничная программа стартует с соревнования на беговелах, где самые маленькие участники праздника поборются за призовые места.

На площадке «Эстрада» гостей ждёт концертная программа с флешмобом, мини-цирковым шоу и шоу мыльных пузырей.

На Фонтанной площади заработают ярмарка тульских мастеров и средневековый лучный тир.

На всей территории парка организуют различные интерактивные площадки, будут работать аттракционы, пройдёт множество мастер-классов, конкурсов и розыгрышей эксклюзивных брендированных призов от тульских парков. Развлекать участников в праздничный день будут аниматоры и мимы. А кульминацией праздника станет выступление кавер-группы «Индиго».

Фотоотчет о празднике в Белоусовском парке смотрите на Myslo. Другие события сегодняшнего дня – здесь.

Полная афиша празднования в парках:

белоусовский парк