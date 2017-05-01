Тульские парки открыли сезон
1 мая в тульских парках состоится грандиозное открытие летнего сезона «Не МАЙся, а с нами УЛЫБАЙСЯ».
Сегодня, в Праздник Весны и Труда, Центральный и Комсомольский парки предлагают тулякам получить энергетический заряд позитива и бодрости и провести свои выходные весело и празднично.
Для своих гостей парки подготовили яркую и интерактивную развлекательную программу.
Так, в Центральном парке праздничная программа стартует с соревнования на беговелах, где самые маленькие участники праздника поборются за призовые места.
На площадке «Эстрада» гостей ждёт концертная программа с флешмобом, мини-цирковым шоу и шоу мыльных пузырей.
На Фонтанной площади заработают ярмарка тульских мастеров и средневековый лучный тир.
На всей территории парка организуют различные интерактивные площадки, будут работать аттракционы, пройдёт множество мастер-классов, конкурсов и розыгрышей эксклюзивных брендированных призов от тульских парков. Развлекать участников в праздничный день будут аниматоры и мимы. А кульминацией праздника станет выступление кавер-группы «Индиго».
Фотоотчет о празднике в Белоусовском парке смотрите на Myslo. Другие события сегодняшнего дня – здесь.
Полная афиша празднования в парках: