Фото Татьяны Алексеевой.
В Туле стартовал первомайский велопарад
Сотни велосипедистов собрались на площади Ленина и двинулись по проспекту вверх.
В 12.30 любители велосипедной езды собрались на тульский традиционный первомайский велопарад. Мероприятие собрало массу народу.
Можно смело сказать, что Тула, столица велоспорта, отметила Первомай на двухколесных железных конях!
Участники стартовали в 13.00. Финальная точка — «Ликерка Лофт». На финише всех ждут: клубная атмосфера и бесплатный велосипедный сервис от проекта #VELOGARAGE, вкусный велоКофе с вкусняшками, показательные выступления триалистов, много музыки и веселья.
Туляков на старте велопарада поприветствовал пользователь Myslo Роман:
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