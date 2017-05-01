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В Туле стартовал первомайский велопарад
Фото Татьяны Алексеевой.

В Туле стартовал первомайский велопарад

Сотни велосипедистов собрались на площади Ленина и двинулись по проспекту вверх.

В 12.30 любители велосипедной езды собрались на тульский традиционный первомайский велопарад. Мероприятие собрало массу народу.

Можно смело сказать, что Тула, столица велоспорта, отметила Первомай на двухколесных железных конях!

Участники стартовали в 13.00. Финальная точка — «Ликерка Лофт». На финише всех ждут: клубная атмосфера и бесплатный велосипедный сервис от проекта #VELOGARAGE, вкусный велоКофе с вкусняшками, показательные выступления триалистов, много музыки и веселья.

Туляков на старте велопарада поприветствовал пользователь Myslo Роман:

 

Сюжет: 1 мая 2017 года
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