День Труда в Центральном парке Тулы: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Центральный тульский парк имени Белоусова отмечает Праздник Весны и Труда с большим размахом. Сегодня здесь очень людно, очень красочно и главное — очень весело!

На большом круге развлекается молодежь: здесь и велосипедисты, оставшиеся в парке после большого велопробега, и ребята и девушки на скейтах и роликах.

У входа всем гостям праздника раздают «улыбки», а рядом с площадкой «Мама и Малыш» известный всей Туле кубинец Луис Моренса Торрес дает мастер-класс сальсы и бачаты.

Вдоль центральной аллеи вместе с туляками гуляют аниматоры в ярких (иногда весьма неожиданных) костюмах — Человек-паук, Солнышко, «злая птичка» Ред, Белка и Гриб и многие другие.

Там же прошел конкурс граффити:

Но больше всего людей — на площади у фонтана. И неудивительно. Там и ярмарка тульских мастеров, и средневековый лучный тир от «Гильдии клинков», и аквагрим, и конечно — море музыки! На центральной сцене выступают самые разные артисты: профессионалы и начинающие, взрослые и совсем маленькие.

Впечатления туляков

Алена с дочерью Амелией:

— Нам очень нравится праздник! Здесь очень весело, очень ярко, много развлечений для детей. Мы пришли недавно, но уже успели и на батуте попрыгать, а старшие дети покатались на «Марсе». Визгу было!.. Разумеется, не смогли пройти мимо аквагрима — дочка выбрала себе рисунок с Китти, очень ее любит.

Лариса Семеновна:

— Я пришла и просто в парк погулять, и праздник посетить. Как говорится, «других посмотреть, себя показать» (смеется). Мне очень нравится, ка все организовано, нравится, как отремонтировали фонтаны, стало очень красиво. Немного неприятно только, что сейчас по всему парку ездят велосипедисты и ребята на роликах — им бы выделить свои дорожки и территорию, а то того и гляди собьют!..

Александр, Екатерина и дочь Анна:

— Мы, вообще, просто пришли погулять. Но разумеется, когда здесь такое веселье, сложно оставаться в стороне. Дочке все нравится — и аниматоры, и «улыбки» на палочках, которые у входа раздают. Теперь вот просит аквагрим, но мы пока сомневаемся, стоит ли.

Альберт Сергеевич и Зоя Федоровна:

— Нам сегодня нравится все — настроение хорошее, природа пробудилась, все зазеленело. Праздник замечательный — много развлечений для людей любого возраста, и детей много, это просто отлично! Очень хорошо, что много посажено новых растений, парк преображается с каждым днем.

Олег с дочерью Татьяной (скромный папа позировать для фото отказался):

— Мы живем здесь рядом с парком, и часто приходим сюда погулять. Но сегодня здесь конечно очень весело, хотя моей дочери пока много не надо, ей всегда весело, но конечно приятно посмотреть на яркий праздник.

Анастасия, волонтер:

— Наша волонтерская группа сегодня работает здесь от парка. Наша задача — веселить детей, фотографироваться с ними, устраивать игры. Утром у нас был флэшмоб, мы выступали на центральной аллее в костюмах, танцевали. Я уже больше года являюсь волонтером, мне нравится.