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На каких улицах 1 Мая в Туле ограничено движение?
Фото из архива Myslo.

На каких улицах 1 Мая в Туле ограничено движение?

В связи с многочисленными мероприятиями в честь празднования Дня Весны и Труда часть улиц будет временно перекрыта.

1 мая с 06.00 до 13.00 движение всех видов транспортных средств будет ограничено на Крестовоздвиженской площади, улицах Менделевской, Тургеневской (от  Менделеевской до ул. Советской),  Металлистов, Ф. Энгельса (от  Советской до Крестовоздвиженской пл.), Союзной, Революции (от Советской до Крестовоздвиженской пл.), Советской (от Тургеневской до Ф. Энгельса), в Денисовском переулке и Чапаевском проезде.

 

1 мая с 07.00 до 17.00 движение всех видов транспортных средств будет ограничено по проспекту Ленина со всеми прилегающими территориями от ул. Советской до ул. Станиславского, а также на ул. Пушкинской (от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина) и в Пушкинском проезде.

 

1 мая с 00.00 до 13.00 парковка всех видов транспортных средств ограничена на Крестовоздвиженской пл., на улицах Менделевской, Тургеневской (от Менделеевской до Советской), Металлистов, ул. Ф. Энгельса (от Советской до Крестовоздвиженской пл.), Союзной, Революции (от Советской до Крестовоздвиженской пл.), Советской (от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса), в Денисовском пер. и Чапаевском проезде.

 

1 мая с 00.00 до 17.00 парковка всех видов транспортных средств ограничена на проспекте Ленина со всеми прилегающими территориями от ул. Советской до ул. Станиславского, на ул. Пушкинской (от Ф. Энгельса до пр. Ленина) и в Пушкинском проезде.

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