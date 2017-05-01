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В ДТП в Одоевском районе погиб мужчина
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В ДТП в Одоевском районе погиб мужчина

Еще трое, включая водителя автомобиля, были госпитализированы.

30 апреля 2017 года в 16.15 в Одоевском районе на 3-м км автодороги «Одоев-Петровское-Горбачово» (около деревни Брусна) автомобиль УАЗ-3159 совершил съезд в кювет.

По предварительной информации, водитель, мужчина 1974 года рождения, не справился с управлением, и автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В результате ДТП пассажир автомобиля, мужчина 1979 года рождения, скончался на месте.

Водитель, а также двое других пассажиров — женщины 1979 и 1974 годов рождения — были госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:39 0
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