Самые важные мероприятия 1 Мая в Туле
Как интересно провести Праздник Весны и Труда? Как работает и отдыхает Тула на праздники? Вот ответы на все эти вопросы.
1 мая в 10.20 стартует праздничное шествие в честь праздника весны и труда. Начало - от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской.
В 12.30 всех любителей велосипедной езды приглашают на тульский традиционный велопарад. Это повод незабываемо открыть велосезон в компании единомышленников! Сбор участников на площади Ленина.
Старт в 13.00. Финальная точка – «Ликерка-Лофт». На финише всех ждут: клубная атмосфера и бесплатный велосипедный сервис от проекта #VELOGARAGE, вкусный велоКофе с вкусняшками, показательные выступления триалистов, много музыки и веселья.
1 мая клуб «Беговел-Тула» приглашает детей в возрасте от 1 до 5 лет, катающихся на беговелах, принять участие в ежегодной беговелогонке «Критериум» в ЦПКиО им. П. П. Белоусова с 10.00 до 14.00.
В парках открывается сезон «Не МАЙся, а с нами ОТРЫВАЙСЯ».
ЦПКиО им. П. П. Белоусова
Большой круг
14.00-17.00 – Open air «Не МАЙся, а с нами ОТРЫВАЙСЯ». Мастер-класс Сальса и Бачата
Территория парка и входные группы
12.00-16.00 – Фототеатр – раздача «улыбок». Мастер-класс по аэродизайну. Игры с мыльными пузырями. Эстафетные игры с аниматорами. Конкурс рисунков на асфальте
Рябиновая аллея
13.00-15.00 – Встреча-пантомима с веселыми мимами
Центральная аллея
12.00-16.00 – Площадка граффити
Площадь у фонтана
12.00-20.00 – Ярмарка тульских мастеров, средневековый лучный тир от «Гильдии клинков», аквагрим, мехенди, шоу «Восковые ручки»
Эстрада
12.00-13.00 – Детская игровая программа
13.00–13.10 – Флешмоб
13.10-15.30 – Концертная программа «Не МАЙся, а с нами ЗАРЯЖАЙСЯ»
15.30-16.00 – Мини-цирковое шоу
16.00-17.00 – Программа от фольклорного ансамбля «Ладушки»
17.00-17.30 – Шоу гигантских мыльных пузырей
17.30-18.00 – Бумажное шоу
18.00-20.00 – Эстрадный концерт
20.00 – Выступление кавер-группы «Индиго»
Детский городок
12.00-17.00 – Детскотека «Майский жук» с участием детского клуба «Тёма» и цирковыми выступлениями.
Комсомольский парк
Площадь у центральной елки
12.00-13.00 «Майское настроение». Мастер-классы по созданию цветов из шаров. Рисунки на асфальте
12.30-13.30 – Видеоточка «Детский медиацентр «ТЕЛЕакадемия» «Почему я улыбаюсь!»
Родниковая аллея
12.30-17.00 – Катание на пони
Аллеи парка
12.00-18.00 – Ярмарка тульских мастеров
13.00-15.00 –Пантомима от веселого мима
16.00-17.00 – Веселые аниматоры
Сцена
12.00 – Игровая программа
12.30 – Шоу мыльных пузырей
13.05 – Интерактивный спектакль «Исполнение желаний» от театра-студии «МЮСЛИ»
13.30 – Мобильная лотерея
14.00-19.00 – Праздничный концерт с участием вокальных студий «Возрождение» и «Гармония», Инги Филатовой и цирковой студии ALTERO-kids
Кристины Ванцеберг
15.30 – Волшебные звуки саксофона от Максима Чижова и студии танцев GALAXY г. Щекино
16.30 – Иллюзионист Илья Коржов
18.00 – Павел Еремеев