Самые важные мероприятия 1 Мая в Туле

Как интересно провести Праздник Весны и Труда? Как работает и отдыхает Тула на праздники? Вот ответы на все эти вопросы.

1 мая в 10.20 стартует праздничное шествие в честь праздника весны и труда. Начало - от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской.

В 12.30 всех любителей велосипедной езды приглашают на тульский традиционный велопарад. Это повод незабываемо открыть велосезон в компании единомышленников! Сбор участников на площади Ленина.

Старт в 13.00. Финальная точка – «Ликерка-Лофт». На финише всех ждут: клубная атмосфера и бесплатный велосипедный сервис от проекта #VELOGARAGE, вкусный велоКофе с вкусняшками, показательные выступления триалистов, много музыки и веселья.

1 мая клуб «Беговел-Тула» приглашает детей в возрасте от 1 до 5 лет, катающихся на беговелах, принять участие в ежегодной беговелогонке «Критериум» в ЦПКиО им. П. П. Белоусова с 10.00 до 14.00.

В парках открывается сезон «Не МАЙся, а с нами ОТРЫВАЙСЯ».

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Большой круг

14.00-17.00 – Open air «Не МАЙся, а с нами ОТРЫВАЙСЯ». Мастер-класс Сальса и Бачата

Территория парка и входные группы

12.00-16.00 – Фототеатр – раздача «улыбок». Мастер-класс по аэродизайну. Игры с мыльными пузырями. Эстафетные игры с аниматорами. Конкурс рисунков на асфальте

Рябиновая аллея

13.00-15.00 – Встреча-пантомима с веселыми мимами

Центральная аллея

12.00-16.00 – Площадка граффити

Площадь у фонтана

12.00-20.00 – Ярмарка тульских мастеров, средневековый лучный тир от «Гильдии клинков», аквагрим, мехенди, шоу «Восковые ручки»

Эстрада

12.00-13.00 – Детская игровая программа

13.00–13.10 – Флешмоб

13.10-15.30 – Концертная программа «Не МАЙся, а с нами ЗАРЯЖАЙСЯ»

15.30-16.00 – Мини-цирковое шоу

16.00-17.00 – Программа от фольклорного ансамбля «Ладушки»

17.00-17.30 – Шоу гигантских мыльных пузырей

17.30-18.00 – Бумажное шоу

18.00-20.00 – Эстрадный концерт

20.00 – Выступление кавер-группы «Индиго»

Детский городок

12.00-17.00 – Детскотека «Майский жук» с участием детского клуба «Тёма» и цирковыми выступлениями.

Комсомольский парк

Площадь у центральной елки

12.00-13.00 «Майское настроение». Мастер-классы по созданию цветов из шаров. Рисунки на асфальте

12.30-13.30 – Видеоточка «Детский медиацентр «ТЕЛЕакадемия» «Почему я улыбаюсь!»

Родниковая аллея

12.30-17.00 – Катание на пони

Аллеи парка

12.00-18.00 – Ярмарка тульских мастеров

13.00-15.00 –Пантомима от веселого мима

16.00-17.00 – Веселые аниматоры

Сцена

12.00 – Игровая программа

12.30 – Шоу мыльных пузырей

13.05 – Интерактивный спектакль «Исполнение желаний» от театра-студии «МЮСЛИ»

13.30 – Мобильная лотерея

14.00-19.00 – Праздничный концерт с участием вокальных студий «Возрождение» и «Гармония», Инги Филатовой и цирковой студии ALTERO-kids

Кристины Ванцеберг

15.30 – Волшебные звуки саксофона от Максима Чижова и студии танцев GALAXY г. Щекино

16.30 – Иллюзионист Илья Коржов

18.00 – Павел Еремеев