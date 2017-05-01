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Тульские авиамоделисты взяли золото в личном зачете
Фото из архива Myslo/ На фото Юрий Моисеев.

Тульские авиамоделисты взяли золото в личном зачете

28-30 апреля в Алексине прошел этап Кубка мира, этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D «воздушный бой».

Организаторы соревнований — Федерация авиамодельного спорта Тульской области при поддержке комитета Тульской области по спорту. Соревнования имеют многолетнюю историю и признаны одними из лучших по организации.

Старты является лично-командными, за призовой пьедестал сражаются 76 экипажей из пяти стран — Беларусь, Россия, Болгария, Латвия и Испания.

В результате упорной двухдневной борьбы места распределились так:

  • золото в личном зачете получил экипаж тульских спортсменов, мастеров спорта международного класса, пилота Андрея Беляева и механика Юрия Моисеева.
  • серебро у экипажа Дмитрия Дущенко и Константина Петрушенко (Московская область),
  • бронза — Олег Политов и Игорь Шерстюк (Москва, команда «Виват»).

В командном зачете команда туляков под руководством Юрия Моисеева тоже в составе призеров:

  • золото — команда АСК «ВИВАТ», г. Москва,
  • серебро — АСК Московский авиационный институт
  • бронза —команда федерации авиамодельного спорта Тульской области (Алексин).

Среди юниоров призеры:

  • 1 место Глеб Кречун (Москва, команда МАИ),
  • 2 место Кирилл Блинков (Самара),
  • 3 место Антон Чернов (Москва, команда «Высота-ДОСААФ»).

Спортсменов ждут и другие соревнования. До конца спортивного сезона состоится еще около 30 турниров. По результатам определятся участники финала Кубка России.


Фото из архива aleksin-city.info.

Сейчас спортсмены готовятся к следующему этапу в Тольятти и чемпионату Европы – 2017, который пройдет в Венгрии. Сборная страны будет сформирована после турнира в Тольятти.

У кандидатов в сборную 2 мая начинаются 10-дневные учебно-тренировочные сборы. От Тульской области в составе кандидатов в СКР — Юрий Моисеев.

Автор: Юлия Королева, вчера, в 19:52 +2
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