Тульские авиамоделисты взяли золото в личном зачете

Фото из архива Myslo/ На фото Юрий Моисеев.

28-30 апреля в Алексине прошел этап Кубка мира, этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D «воздушный бой».

Организаторы соревнований — Федерация авиамодельного спорта Тульской области при поддержке комитета Тульской области по спорту. Соревнования имеют многолетнюю историю и признаны одними из лучших по организации.

Старты является лично-командными, за призовой пьедестал сражаются 76 экипажей из пяти стран — Беларусь, Россия, Болгария, Латвия и Испания.

В результате упорной двухдневной борьбы места распределились так:

золото в личном зачете получил экипаж тульских спортсменов, мастеров спорта международного класса, пилота Андрея Беляева и механика Юрия Моисеева.

серебро у экипажа Дмитрия Дущенко и Константина Петрушенко (Московская область),

бронза — Олег Политов и Игорь Шерстюк (Москва, команда «Виват»).

В командном зачете команда туляков под руководством Юрия Моисеева тоже в составе призеров:

золото — команда АСК «ВИВАТ», г. Москва,

серебро — АСК Московский авиационный институт

бронза —команда федерации авиамодельного спорта Тульской области (Алексин).

Среди юниоров призеры:

1 место Глеб Кречун (Москва, команда МАИ),

2 место Кирилл Блинков (Самара),

3 место Антон Чернов (Москва, команда «Высота-ДОСААФ»).

Спортсменов ждут и другие соревнования. До конца спортивного сезона состоится еще около 30 турниров. По результатам определятся участники финала Кубка России.



Фото из архива aleksin-city.info.

Сейчас спортсмены готовятся к следующему этапу в Тольятти и чемпионату Европы – 2017, который пройдет в Венгрии. Сборная страны будет сформирована после турнира в Тольятти.

У кандидатов в сборную 2 мая начинаются 10-дневные учебно-тренировочные сборы. От Тульской области в составе кандидатов в СКР — Юрий Моисеев.