Тульские авиамоделисты взяли золото в личном зачете
28-30 апреля в Алексине прошел этап Кубка мира, этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D «воздушный бой».
Организаторы соревнований — Федерация авиамодельного спорта Тульской области при поддержке комитета Тульской области по спорту. Соревнования имеют многолетнюю историю и признаны одними из лучших по организации.
Старты является лично-командными, за призовой пьедестал сражаются 76 экипажей из пяти стран — Беларусь, Россия, Болгария, Латвия и Испания.
В результате упорной двухдневной борьбы места распределились так:
- золото в личном зачете получил экипаж тульских спортсменов, мастеров спорта международного класса, пилота Андрея Беляева и механика Юрия Моисеева.
- серебро у экипажа Дмитрия Дущенко и Константина Петрушенко (Московская область),
- бронза — Олег Политов и Игорь Шерстюк (Москва, команда «Виват»).
В командном зачете команда туляков под руководством Юрия Моисеева тоже в составе призеров:
- золото — команда АСК «ВИВАТ», г. Москва,
- серебро — АСК Московский авиационный институт
- бронза —команда федерации авиамодельного спорта Тульской области (Алексин).
Среди юниоров призеры:
- 1 место Глеб Кречун (Москва, команда МАИ),
- 2 место Кирилл Блинков (Самара),
- 3 место Антон Чернов (Москва, команда «Высота-ДОСААФ»).
Спортсменов ждут и другие соревнования. До конца спортивного сезона состоится еще около 30 турниров. По результатам определятся участники финала Кубка России.
Фото из архива aleksin-city.info.
Сейчас спортсмены готовятся к следующему этапу в Тольятти и чемпионату Европы – 2017, который пройдет в Венгрии. Сборная страны будет сформирована после турнира в Тольятти.
У кандидатов в сборную 2 мая начинаются 10-дневные учебно-тренировочные сборы. От Тульской области в составе кандидатов в СКР — Юрий Моисеев.