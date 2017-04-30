новости
новости
Регистрация
В праздничные дни в Туле ограничат движение и стоянку машин
Фото: из архива MySlo

В праздничные дни в Туле ограничат движение и стоянку машин

Центральные улицы Тулы закроют для транспорта из-за первомайских мероприятий.

В понедельник, 1 мая в связи с проведением спортивных мероприятий и праздничного шествия, движение и стоянка любых транспортных средств будет запрещено на Крестовоздвиженской площади, улицах Советской, Менделеевской, Тургеневской, Ф. Энгельса, Металлистов, а также на всех прилегающих к ним улицах, проездах и переулках. Ограничения будут действовать с полуночи до 13 часов.

Кроме того, для машин будет закрыт проспект Ленина (на участке1 от ул. Советской до ул. Станиславского), а также ул. Пушкинская. Ограничения будут действовать с полуночи до 17.00.

С 1 по 12 мая парковка будет запрещена на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.

2 и 4 мая из-за проведения репетиций парада Победы для машин закроют следующие улицы:

  • Крестовоздвиженская площадь,
  • ул. Менделеевская,
  • Чапаевский пр-д,
  • ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • ул. Металлистов,
  • ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
  • ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Событие
майские праздникиограничат парковкуограничение движения транспорта
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во время субботника туляки собрали более 2500 кубометров мусора
Во время субботника туляки собрали более 2500 кубометров мусора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика