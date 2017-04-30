В праздничные дни в Туле ограничат движение и стоянку машин

Фото: из архива MySlo

В понедельник, 1 мая в связи с проведением спортивных мероприятий и праздничного шествия, движение и стоянка любых транспортных средств будет запрещено на Крестовоздвиженской площади, улицах Советской, Менделеевской, Тургеневской, Ф. Энгельса, Металлистов, а также на всех прилегающих к ним улицах, проездах и переулках. Ограничения будут действовать с полуночи до 13 часов.

Кроме того, для машин будет закрыт проспект Ленина (на участке1 от ул. Советской до ул. Станиславского), а также ул. Пушкинская. Ограничения будут действовать с полуночи до 17.00.

С 1 по 12 мая парковка будет запрещена на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.

2 и 4 мая из-за проведения репетиций парада Победы для машин закроют следующие улицы: