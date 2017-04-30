В праздничные дни в Туле ограничат движение и стоянку машин
Центральные улицы Тулы закроют для транспорта из-за первомайских мероприятий.
В понедельник, 1 мая в связи с проведением спортивных мероприятий и праздничного шествия, движение и стоянка любых транспортных средств будет запрещено на Крестовоздвиженской площади, улицах Советской, Менделеевской, Тургеневской, Ф. Энгельса, Металлистов, а также на всех прилегающих к ним улицах, проездах и переулках. Ограничения будут действовать с полуночи до 13 часов.
Кроме того, для машин будет закрыт проспект Ленина (на участке1 от ул. Советской до ул. Станиславского), а также ул. Пушкинская. Ограничения будут действовать с полуночи до 17.00.
С 1 по 12 мая парковка будет запрещена на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.
2 и 4 мая из-за проведения репетиций парада Победы для машин закроют следующие улицы:
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Менделеевская,
- Чапаевский пр-д,
- ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- ул. Металлистов,
- ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
- ул. Пушкинская,
- ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
- ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
- ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
- ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).