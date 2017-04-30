Во время субботника туляки собрали более 2500 кубометров мусора

За один день было очищено порядка 900 тыс. квадратных метров городских территорий и ликвидировано 32 стихийные свалки.

Администрация Тулы подвела итоги общегородского субботника, который состоялся 29 апреля. В субботнике приняли участие городские и областные чиновники, работники бюджетной сферы, сотрудники коммунальных организаций и активные жители Тулы – всего более 20 тысяч человек.

В работах по наведению порядка также было задействовано 108 единиц спецтехники. На территории бывшей свалки в районе деревни Судаково было посажено 300 кустарников и 85 саженцев деревьев.

По результатам субботника приведено в порядок более 900 тыс. квадратных метров городских территорий, ликвидировано 32 стихийные свалки, очищено 150 контейнерных площадок. Участники общегородской уборки удалили 226 аварийных деревьев, покрасили более 4,5 тысяч квадратных метров ограждений безопасности и 190 осветительных столбов.

На улицах города высажено 676 саженцев кустарников и деревьев, вывезено более 2500 кубометров мусора и веток.