В Тульской области поезд протаранил легковушку

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В воскресенье, в 13.40, на 345-м километре перегона «Ефремов – Лобаново», водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и выехал на пути в неположенном месте перед близко идущим грузовым поездом. Ближайший оборудованный железнодорожный переезд на этом участке располагается всего в полутора километрах от места происшествия.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, подал необходимые сигналы, но расстояние было слишком коротким – остановить многотонный поезд ему не удалось.

В результате столкновения никто не пострадал. На графике движения пассажирских и пригородных поездов происшествие не отразилось – движение на участке было быстро восстановлено.