новости
новости
Регистрация
В Тульской области поезд протаранил легковушку
Фото: d1.izvestia29.ru

В Тульской области поезд протаранил легковушку

Водитель машины грубо нарушил ПДД и выехал на железнодорожные пути вне переезда.

В воскресенье, в 13.40, на 345-м километре перегона «Ефремов – Лобаново», водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и выехал на пути в неположенном месте перед близко идущим грузовым поездом. Ближайший оборудованный железнодорожный переезд на этом участке располагается всего в полутора километрах от места происшествия.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, подал необходимые сигналы, но расстояние было слишком коротким – остановить многотонный поезд ему не удалось.

В результате столкновения никто не пострадал. На графике движения пассажирских и пригородных поездов происшествие не отразилось – движение на участке было быстро восстановлено.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:03 +4
Другие статьи по темам
Событие
столкновение с поездомавария на железной дорогепоезд столкнулся с машинойДТПжелезная дорога
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» проиграл «Уфе» со счётом 1:0
«Арсенал» проиграл «Уфе» со счётом 1:0
В праздничные дни в Туле ограничат движение и стоянку машин
В праздничные дни в Туле ограничат движение и стоянку машин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика