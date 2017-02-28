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С 3 апреля в Туле станут односторонними еще четыре улицы

С 3 апреля в Туле станут односторонними еще четыре улицы

Эту тему обсудили накануне на заседании рабочей группы по организации дорожного движения.

27 февраля на заседании рабочей группы по организации дорожного движения обсудили организацию одностороннего движения на нескольких улицах города. По итогам заседания с 3 апреля 2017 года односторонними станут:

  • улица Свободы (по направлению от улицы Первомайской до улицы Каминского);
  • улица Бундурина (по направлению от улицы Каминского до улицы Первомайской);
  • участок улицы Братьев Жабровых (по направлению от улицы Вересаева до улицы Фрунзе);
  • дорога-дублер проспекта Ленина (по направлению от дома № 145 до улицы Вознесенского).

В заседании приняли участие депутат Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, представители ГИБДД и общественных организаций.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:59 +3
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одностороннее движение

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