Фото из архива Myslo.
В Туле состоится ежегодный фестиваль «Весенний загар»
Приходите, будет весело!
Туляков приглашают 4 марта на ежегодный зимний фестиваль «Весенний загар». Состоится он в горнолыжном комплексе «Малахово».
В рамках фестиваля участников ждут:
- детские соревнования по горным лыжам от 4 до 14 лет,
- соревнования по сноуборду в дисциплинах Бордеркросс и Биг Эйр,
- мастер-класс от известного российского прорайдера Виктора Теймурова,
- показательный заезд в купальниках с героическим преодолением водного бассейна.
Призерам обещают ценные призы и подарки.
Детский слалом:
- регистрация: 9.00−10.00
- старт: 10.00
- награждение: 11.30−12.00
Бордеркросс:
- регистрация: 10.00−12.00
- старт: 12.00
- награждение: 13.30
Показательный заезд:
- регистрация: 12.00−14.00
- старт: 14.00
- награждение: 15.00
Мастер класс: все желающие: 15.00−17.00
Биг Эйр:
- регистрация: 15.00−17.00
- старт: 17.00
- награждение: 19.00
Другие статьи по темам
Место