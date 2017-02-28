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В Туле состоится ежегодный фестиваль «Весенний загар»
Фото из архива Myslo.

В Туле состоится ежегодный фестиваль «Весенний загар»

Приходите, будет весело!

Туляков приглашают 4 марта на ежегодный зимний фестиваль «Весенний загар». Состоится он в горнолыжном комплексе «Малахово».

В рамках фестиваля участников ждут:

  • детские соревнования по горным лыжам от 4 до 14 лет,
  • соревнования по сноуборду в дисциплинах Бордеркросс и Биг Эйр,
  • мастер-класс от известного российского прорайдера Виктора Теймурова,
  • показательный заезд в купальниках с героическим преодолением водного бассейна.

Призерам обещают ценные призы и подарки.

Детский слалом:

  • регистрация: 9.00−10.00
  • старт: 10.00
  • награждение: 11.30−12.00

Бордеркросс:

  • регистрация: 10.00−12.00
  • старт: 12.00
  • награждение: 13.30

Показательный заезд:

  • регистрация: 12.00−14.00
  • старт: 14.00
  • награждение: 15.00

Мастер класс: все желающие: 15.00−17.00

Биг Эйр:

  • регистрация: 15.00−17.00
  • старт: 17.00
  • награждение: 19.00
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:05 0
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