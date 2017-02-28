9 Мая в Туле в пятый раз пройдет «Бессмертный полк»

Фото из архива Myslo.ru

Если вы впервые решили встать в колонну «Бессмертного полка», заказать портреты с вашим героем можно до 28 апреля.

«Бессмертный полк» — акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Это ветераны армии и флота, труженики тыла, ветераны труда, узники концлагерей, партизаны, ополченцы/добровольцы, которые ушли из жизни или живут с нами рядом.





Своей главной задачей «Бессмертный полк» считает сохранение в каждой семье памяти о Великой Отечественной войне, о каждом, кто ковал Победу.

В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 Мая придет с фотографией/портретом своего героя/родственника или просто на листе бумаги напишет имя своего солдата/родственника, тем самым почтит его память.





Участие в акции «Бессмертный полк» является личной, добровольной инициативой. «Бессмертный полк» не является коммерческой или политической акцией. Это гражданская инициатива. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к «Бессмертному полку».





Формирование колонны «Бессмертного полка» в Туле в этом году будет проходить на улице Менделеевской (от угла Кремлевского скверика, пересечение с улицей Тургеневской). Начало построения «Бессмертного полка» – в 10.00. После завершения парада Победы «Бессмертный полк» начнет свое торжественное шествие. Старт – от места построения колонны (улица Менделеевская), через площадь Ленина, вверх по проспекту Ленина, до Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова .





У «Бессмертного полка» Тулы и Тульской области есть гимн. Авторы слов — Оксана Астапова, Сергей Чуб, Эдуард Гаврилов, авторы музыки и аранжировки — Павел Селезнёв, Сергей Белин, Кирилл Рысев. Оркестровая версия — Полислав Ефимович Балин. Исполнение — Евгений Булочников (солист Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, трагически погибший в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря 2016 года). Идея — Елена Гребнева.





В 2016 году в Туле численность «Бессмертного полка» составила 180 000 человек, по всей Тульской области – более 222 000 человек. Этой весной по Туле и Тульской области «Бессмертный полк» пройдет в пятый раз.





Если вы только собираетесь сделать портрет своего героя, то именно сейчас об этом стоит задуматься. Портрет — увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на пластике, ламинированная, прикрепленная к держателю. На большей части портрета расположена фотография героя, в нижней части портрета — фамилия, имя, отчество, звание. Портрет можно изготовить самостоятельно, заказать в пунктах, рекомендованных координаторами акции или в любом другом удобном месте. Срок изготовления портрета 5 дней. Последний день приема заказов — 28 апреля 2017 года.





Пункты, с которыми сотрудничают координаторы акции в Туле (стоимость изготовления портретов без ретуши):

Студия «Инфолио»: ул. Болдина, 135, тел. 25-22-10. Режим работы по будням с 10.00 до 19.00. Портрет без держателя — 200 рублей, с держателем — 350 рублей.

Магазин «Веселая Затея»: ТРЦ «РИО», цокольный этаж, тел. 71-60-12. Режим работы ежедневно с 10.00 до 22.00. Портрет без держателя — 200 рублей, с держателем — 350 рублей.

Фирма «Мэдитек»: ул. Сойфера, 6, тел. 31-10-10. Режим работы по будням с 09.00 до 18.00. Портрет без держателя — 250 рублей, с держателем — 300 рублей.

«Типография АТРИ принт»: пр. Ленина, 103, тел. 65-61-61. Режим работы по будням с 10.00 до 19.00. Портрет без держателя — 200 рублей, с держателем — 350 рублей.

«Бессмертный полк» не ограничивается только торжественным шествием 9 Мая. Вспомните истории о ваших героях и опубликуйте их в разделе «Запиши деда в полк» на сайте «Бессмертного полка». Заходите сюда, заполните все строки, напишите рассказ, загрузите фотографию, сохраните. В течение 48 часов ваша информация будет проверена и опубликована координатором по вашему городу.