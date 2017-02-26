На набережной Упы жарят блины на огромной сковородке

Правда, сами блины невелики: не блины, а оладушки!

26 февраля на набережной Упы в Туле развернулась одна из площадок празднования Масленицы.

Концерт, развлечения, интерактивное представление театра «Эрмитаж», выступление коллектива средневековой музыки LaVerden, огненное шоу театра огня «Эра». И конечно, сжигание чучела зимы. Полная афиша – тут.

Гвоздь программы – чаепитие с блинами, испечёнными на гигантской сковороде. Правда, выглядит это немного странно:

Но, говорят, блины вкусные. И настроение у всех хорошее!

Проводить зиму на набережную Упы пришли несколько тысяч туляков. Под зычные русские народные песни гости могут поучаствовать в традиционных масленичных забавах: перетягивание каната, хоровод, ходули. Самые крепкие забираются на столб за призами.