новости
новости
Регистрация
На набережной Упы жарят блины на огромной сковородке

На набережной Упы жарят блины на огромной сковородке

Правда, сами блины невелики: не блины, а оладушки!

26 февраля на набережной Упы в Туле развернулась одна из площадок празднования Масленицы.

Концерт, развлечения, интерактивное представление театра «Эрмитаж», выступление коллектива средневековой музыки LaVerden, огненное шоу театра огня «Эра». И конечно, сжигание чучела зимы. Полная афиша – тут.

Гвоздь программы – чаепитие с блинами, испечёнными на гигантской сковороде. Правда, выглядит это немного странно:

Но, говорят, блины вкусные. И настроение у всех хорошее!

Проводить зиму на набережную Упы пришли несколько тысяч туляков. Под зычные русские народные песни гости могут поучаствовать в традиционных масленичных забавах: перетягивание каната, хоровод, ходули. Самые крепкие забираются на столб за призами.

 

сегодня, в 13:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
масленица в Тулепроводы зимыогромная сковорода
Место
Тула
Прочее
рекордблины

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почему в Туле не дождаться маршрутку?
Почему в Туле не дождаться маршрутку?
Конкурс блинопеков в Центральном парке: роллы с икрой и блинная баба
Конкурс блинопеков в Центральном парке: роллы с икрой и блинная баба
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика