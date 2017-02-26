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Почему в Туле не дождаться маршрутку?
Фото Алексея Пирязева

Почему в Туле не дождаться маршрутку?

Участились жалобы пассажиров на водителей маршруток. Частные перевозчики ответили на вопросы туляков и рассказали о своих проблемах.

Почему тулякам приходится подолгу ждать маршрутку? Когда можно будет оплачивать проезд по безналичному расчету? На эти и другие вопросы читателей Myslo отвечает президент Тульского регионального Транспортного союза Вера Коротких.

– В час-пик с общественным транспортом творится что-то неладное. На остановке – огромная очередь из маршруток, приходится долго стоять и ждать свою. Даже если ты ее видишь, влезть все равно не можешь: не открывают. И бегаешь туда-сюда за автобусом. Почему нельзя пойти навстречу людям?

- Раньше транспорту было разрешено останавливаться где угодно, лишь бы правил не нарушали. Но потом вышел закон, который «привязал» маршрутки строго к остановкам. А их длина, между прочим, всего 5-6 м – такая, что даже не весь троллейбус вмещается. Наши водители стали идти людям навстречу, за что и получали огромное количество штрафов.

Надо понимать: за один день, месяц и даже год трудно привыкнуть к новым, не совсем рациональным порядкам.

Мириться с этим перевозчики не захотели. Писали о длине остановок, об отсутствии должной разметки остановочных пунктов в ответственные организации. Но получали лишь стандартные неинформативные ответы.

– Когда мы сможем оплачивать проезд по безналичному расчету?

– Этот вопрос мы прорабатываем уже много лет. Писали письма в ОЕИРЦ, там нам сказали, что мы должны купить прибор и многое другое – и все за свой счет. В результате стоимость проезда тогда могла бы возрасти до 40 рублей. Но мы не хотим повышать тариф до такого уровня. Так что пока разговоров о безнале вообще нет.

– По 20 минут стою на остановке, а маршрутки все нет. Почему водители не следуют расписанию?

– В администрации нам говорят: по расписанию должно быть выполнено 20 рейсов. Мы выполняем 26. А нам в ответ: «Вы не соблюдаете расписание, лишние рейсы не нужны». Где логика?

Может быть, вам просто кажется, что вы стоите на остановке 20 минут. А на самом деле проходит не более пяти. Когда ты видишь, что мимо проезжают маршрутки с другими номерами и люди уезжают на них, может показаться, что нет только вашего транспорта.

Бывает, конечно, что водители опаздывают, расписание нарушается. Но как можно в нашем городе при такой архитектурной застройке не опоздать?

–  Туле не хватает маршрутов. В Ленинский уехать проблемно. Почему так? И что с этим делать?

– В 2016 году территория Тулы расширилась из-за присоединения Ленинского района. Но администрация города отреагировала на это не сразу и решила пустить транспорт в отдаленные точки Большой Тулы в последний момент.

И тогда нас просто начали гнуть, несмотря на то, что мы работали на основе заключенного ранее договора. И в нем было все прописано. Но нам пришлось продлить маршруты.

Но! Закон гласит: перед созданием маршрута должен быть изучен пассажиропоток. А его не изучали уже шесть лет! Хотя по правилам исследование пассажиропотока должно проводиться каждые четыре года. Мы несем убытки. Потому что можем как привезти полную маршрутку пассажиров, так и уехать пустыми – воля случая.

– Я водитель маршрутки. Разворотные площадки не оборудованы туалетами. Как нам быть?

– Это большая проблема. Разворотная площадка должна соответствовать ГОСТам. Оборудовать ее – обязанность администрации. Но эта обязанность почему-то игнорируется.

И на всех совещаниях я, как попка-дурак, твержу: «Ежегодно разыгрывается аукцион на более чем 20 миллионов рублей по уборке и обслуживанию разворотных колец».

Неужели за эти деньги за последние 20 лет администрация не могла сделать нормальные туалеты? Нас не слышат, отсюда все проблемы.

– Что вы можете сказать по теме тульского трамвая? Вы за или против него?

– Мы за трамваи, за новые бесшумные полотна и новый трамвайный парк. Как бывший чиновник могу сказать, что давно существует большая трамвайная схема движения в Туле. Есть даже схема движения в Плеханово и на Косую гору.

И вообще: трамвай – неотъемлемая часть облика тульских улиц. И, думаю, ликвидировать его никто не будет. Благодаря поддержке губернатора мы получили вагоны из Москвы. В дальнейшем будут закупаться трамваи отечественного производства, которые на порядок дешевле. Для примера: стоимость одного трамвайного вагона отечественного производства – 24 миллиона рублей, а вагона импортного производства – миллион евро.

– Куда тулякам жаловаться на работу коммерческого транспорта?

– Все недовольные пассажиры могут звонить по телефону: 70-44-79 или на электронную почту.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 14:21 0
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