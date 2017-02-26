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Конкурс блинопеков в Центральном парке: роллы с икрой и блинная баба

Конкурс блинопеков в Центральном парке: роллы с икрой и блинная баба

Это мероприятие, очень яркое, веселое и вкусное, – ежегодный подарок тулякам от компании Медиа Траст.

В этом году праздник юбилейный, пятый по счету. Каждый год в состязании принимают участие радиослушатели, отобранные для участия в конкурсе.

В этом году конкурс особенный – в приготовлении блинов соревнуются команды радиостанций: Love Radio, Европа Плюс, Дорожное радио, НАШЕ радио, Милицейская волна, Ретро FM. У каждого ведущего — своя команда из трех человек.

Участники – радиослушатели. Возглавляют команды популярные радиоведущие - Алёна Перова, Андрей Рублев, Роман Овсянников, Сергей Градов, Даша Полякова и Анна Медкова.

Пекут все: классические блины на молоке, роллы с икрой и творогом, блины с вареньем и даже блинную бабу!

Всех гостей битвы блинопеков ждет угощение блинами, конкурсы, подведение итогов и церемония награждения.

Большой материал с ярким фоторепортажем – скоро на Myslo.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:07 +2
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Место
ТулаЦПКиО имени Белоусова

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