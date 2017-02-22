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Тульские спасатели будут дежурить на праздничных мероприятиях 23 февраля
Фото: gosrf.ru

Тульские спасатели будут дежурить на праздничных мероприятиях 23 февраля

Особое внимание сотрудники МЧС уделят соблюдению правил противопожарной безопасности.

В День защитника Отечества в городе пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Большое скопление людей ожидается на набережной Упы – вечером там запланирован большой салют.

В целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, ГУ МЧС России по Тульской области будет организовано дежурство пожарных расчетов государственной противопожарной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает тулякам и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности: старайтесь не пользоваться открытым огнём в помещении, не оставляйте без присмотра разведённые костры и не подпускайте к огню детей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +1
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