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Бывшая директриса белёвского МУПа оштрафована за коррупционное правонарушение
Фото: izvestiaur.ru

Бывшая директриса белёвского МУПа оштрафована за коррупционное правонарушение

Женщина, нарушив процедуру, приняла на работу экс-сотрудника МВД. По решению суда ей предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры Белёвского района завершили проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в МУП МО г. Белев Белевского района «Белевское коммунальное хозяйство».

Об этом сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова

Выяснилось, что директор муниципального предприятия Л. А. Козлова в октябре 2015 года приняла на работу бывшего сотрудника органов внутренних дел. Женщина не сообщила  об этом предыдущему работодателю в десятидневный срок, грубо нарушив закон «О противодействии коррупции».

Согласно постановлению суда, теперь уже бывшая директриса МУПа привлечена к административной ответственности. Женщине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +1
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