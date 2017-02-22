Бывшая директриса белёвского МУПа оштрафована за коррупционное правонарушение
Женщина, нарушив процедуру, приняла на работу экс-сотрудника МВД. По решению суда ей предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.
Сотрудники прокуратуры Белёвского района завершили проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в МУП МО г. Белев Белевского района «Белевское коммунальное хозяйство».
Об этом сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова
Выяснилось, что директор муниципального предприятия Л. А. Козлова в октябре 2015 года приняла на работу бывшего сотрудника органов внутренних дел. Женщина не сообщила об этом предыдущему работодателю в десятидневный срок, грубо нарушив закон «О противодействии коррупции».
Согласно постановлению суда, теперь уже бывшая директриса МУПа привлечена к административной ответственности. Женщине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.