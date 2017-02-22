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Тульские депутаты запретили проводить земляные работы перед праздниками
Фото: из архива MySlo

Тульские депутаты запретили проводить земляные работы перед праздниками

На заседании городской Думы были внесены изменения в Правила благоустройства, действующие на территории Тулы.

Согласно нововведениям, собственники, арендаторы и те, кто пользуются земельным участком, расположенным на территории Тулы, обязаны своевременно проводить очистку и уборку территории, удалять последствия загрязнения и захламления.

Кроме того, введён  запрет на проведение земляных работ за 15 дней до празднования Дня Победы, Дня города и других праздничных дней.

Теперь разрывать грунт перед праздниками можно только в экстренных случаях и для предотвращения аварийных ситуаций.

Вероятно, новое решение депутатов напрямую связано с коммунальными авариями в Пролетарском районе, которые произошли во время новогодних праздников.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 +4
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