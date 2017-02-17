Какая судьба ждет объекты культурного наследия Тульской области?

Фото из архива Myslo. На фото Дубна, дом заводчика Петра Мосолова.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Денис Горецкий сообщил, что деятельность инспекции в 2016 году осуществлялась по двум основным направлениям: государственная охрана и надзор за соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.



Начальник инспекции:

Денис Горецкий – Приоритетная задача – проведение мониторинга данных об объектах культурного наследия, завершение формирования единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ к 2018 году.

Денис Горецкий отметил, что инспекция совместно с Управлением Росреестра по Тульской области организовала работу по регистрации и внесению сведений об обременениях в государственный кадастр недвижимости. Так, в прошедшем году на 102 объекта зарегистрированы соответствующие обременения, поставлены на кадастровый учёт сведения о границах территорий и границах зон охраны для 124 объектов.



В рамках осуществления госохраны в 2016 году выявлены объекты культурного наследия:

пруд усадьбы Мосоловых в Дубне,

жилой дом конца XIX века по ул. Свободы, 36,

дом начала XX века по ул. Бундурина, 43,

объект археологического наследия «Поселение Зимаровка 1».

Денис Горецкий также рассказал, что в рамках исполнения предписаний инспекции на 19 объектах проведены работы по их сохранению. В судебном порядке придется принуждать недобросовестных собственников и пользователей к исполнению охранных обязательств.

Так, в июне 2016 года Арбитражный суд города Москвы обязал автономную некоммерческую организацию «Культурный центр «Усадьба генерала Мирковича» провести за свой счёт комплексную реставрацию федерального памятника «Дом Мирковича, нач. XIX в.».

20 января текущего года Арбитражным судом Тульской области принято решение о понуждении открытого акционерного общества «Плавский машиностроительный завод «Плава» исполнить охранные обязательства в отношении усадьбы купца Сазонова, расположенной на улице Коммунаров, дом 27 в городе Плавске.



Также Денис Горецкий подробно рассказал о положениях постановления правительства Тульской области, которыми утвержден Порядок установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемого объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии.



По результатам аукциона объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом, XIX–XX вв.» (ул. Каминского, 51), известный среди туляков как Дом Конопацких, предоставлен в аренду на 49 лет за один рубль в год обществу с ограниченной ответственностью «Модерн».

При этом арендатор обязан выполнить первоочередные работы, а затем провести комплексную реставрацию памятника до 2020 года.

К ремонтно-реставрационным работам арендатор планирует приступить уже в этом году.

Денис Горецкий подчеркнул, что в 2017 году перед инспекцией поставлена задача по завершению регистрации памятников в едином реестре, по продолжению регистрации обременений и внесению сведений об объектах культурного наследия и их зонах охраны в государственный кадастр недвижимости.



Определены наиболее значимые проекты по государственной охране, это:

утверждение объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в городе Туле;

утверждение объединённой зоны охраны памятников, расположенных в городе Богородицке;

организация работы по исключению утраченных объектов культурного наследия из единого реестра;

ввод в эксплуатацию и формирование базы данных региональной информационной системы «Государственная охрана объектов культурного наследия Тульской области».

справка

В настоящее время в Тульской области находится 3 754 объекта культурного наследия. Из них 273 – объекты федерального значения (в том числе 140 – памятники археологии), 843 – регионального, 2638 выявленных объектов.



В рамках государственного контроля и надзора инспекцией проведено 49 проверок, из них 19 плановых и 30 внеплановых.



Выдано 62 предписания, составлено 14 протоколов об административном правонарушении.