В Ефремове лыжники повторили путь бойцов 1941 года

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

16 февраля в Ефремове стартовал второй этап Всероссийского юнармейского лыжного перехода «Дорогами предков», посвященный Дню защитника Отечества.

Первый этап перехода прошёл с 6 по 9 февраля в Нижнем Новгороде, а 16 февраля на Кургане бессмертия состоялся митинг, в котором приняли участие различные общественные деятели, спортсмены-юнармейцы, жители и гости города. После митинга и возложения цветов к Вечному огню у подножия Кургана Бессмертия, стартовал переход.

Преодолев шесть километров пути, участники направились в Каменский район, где в районе села Закопы продолжится мероприятие.

Участвующие в нем лыжники повторяют путь следования 137-й Гвардейской Горьковской дивизии, которая вела бои на территории Ефремовского и Каменского районов с 14 по 29 ноября 1941 года.

В этом году в лыжном переходе принимает участие более 150 юнармейцев из пяти федеральных округов.

Знаменательно, что на ефремовской земле встретились представители целого созвездия городов-героев: Москвы, Смоленска, Волгограда, Севастополя, Тулы, а также юнармейцы из Московской Курской, Воронежской, Псковской, Смоленской, Тульской областей, Нижнего Новгорода, Республики Ингушетия – такова география участников.

Лыжный переход «Дорогами предков» формирует и развивает у молодого поколения гражданственность и патриотизм, основанные на героических событиях отечественной истории, возрождает традиции переходов для отдания воинских почестей погибшим героям Великой Отечественной Войны, а также развивает всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» и укрепляет дружеские связи между юнармейцами регионов России.

Организаторами второго этапа стали Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Тульской области при поддержке правительства Тульской области, а также ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области», Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности в парке Победы.