Тульские кикбоксеры привезли пять медалей с Кубка Европы
Наши спортсмены достойно выступили!
В Хорватии в городе Карловац прошел Кубок Европы по кикбоксингу WAKO Karlovak Open – 2017. В соревнованиях приняли участие около 1560 спортсменов из 38 стран Европы.
В турнире участвовали и тульские спортсмены. Наши кикбоксеры выступили отлично – в копилке нашей области пять золотых медалей!
Золото завоевали:
- Александр Шамрай (до 57 кг),
- Сергей Виноградов (до 60 кг),
- Айрапет Аванесян (до 63,5 кг),
- Роман Лазукин (до 71 кг),
- Виктория Мифтиева (до 48 кг).
Сергей Виноградов поделился с Myslo эмоциями:
– Конечно, я рад! Не могу сказать, что я долго готовился к этим соревнованиям. О том, что мы поедем на Кубок Европы, узнали за месяц. Всё сложилось, и мы показали хороший результат.
Поздравляем спортсменов с победой!
Другие статьи по темам
Место