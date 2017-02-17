Тульские кикбоксеры привезли пять медалей с Кубка Европы

В Хорватии в городе Карловац прошел Кубок Европы по кикбоксингу WAKO Karlovak Open – 2017. В соревнованиях приняли участие около 1560 спортсменов из 38 стран Европы.

В турнире участвовали и тульские спортсмены. Наши кикбоксеры выступили отлично – в копилке нашей области пять золотых медалей!

Золото завоевали:

Александр Шамрай (до 57 кг),

Сергей Виноградов (до 60 кг),

Айрапет Аванесян (до 63,5 кг),

Роман Лазукин (до 71 кг),

Виктория Мифтиева (до 48 кг).

Сергей Виноградов поделился с Myslo эмоциями:

– Конечно, я рад! Не могу сказать, что я долго готовился к этим соревнованиям. О том, что мы поедем на Кубок Европы, узнали за месяц. Всё сложилось, и мы показали хороший результат.

Поздравляем спортсменов с победой!