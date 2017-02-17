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Тульские кикбоксеры привезли пять медалей с Кубка Европы

Тульские кикбоксеры привезли пять медалей с Кубка Европы

Наши спортсмены достойно выступили!

В Хорватии в городе Карловац прошел Кубок Европы по кикбоксингу WAKO Karlovak Open – 2017. В соревнованиях приняли участие около 1560 спортсменов из 38 стран Европы.

В турнире участвовали и тульские спортсмены. Наши кикбоксеры выступили отлично – в копилке нашей области пять золотых медалей!

Золото завоевали:

  • Александр Шамрай (до 57 кг),
  • Сергей Виноградов (до 60 кг),
  • Айрапет Аванесян (до 63,5 кг),
  • Роман Лазукин (до 71 кг),
  • Виктория Мифтиева (до 48 кг).

Сергей Виноградов поделился с Myslo эмоциями:

– Конечно, я рад! Не могу сказать, что я долго готовился к этим соревнованиям. О том, что мы поедем на Кубок Европы, узнали за месяц. Всё сложилось, и мы показали хороший результат.

Поздравляем спортсменов с победой!

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:21 +4
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