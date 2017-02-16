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Тула вошла в пятерку городов для путешествий на 23 февраля

Тула вошла в пятерку городов для путешествий на 23 февраля

Рейтинг популярности городов-героев России для путешествий в ближайшие длинные выходные с 23 по 26 февраля 2017 года составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Тула вошла в пятерку городов-героев для путешествий на День защитника Отечества. Об этом пишет RoomGuru.ru. Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 23 по 26 февраля 2017 года.

Кроме Тулы в пятерке обосновались Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и Мурманск.

Кстати, за последний год событийный туризм в России вырос на 20%.

Первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на февральские праздники, составляют Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:43 0
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