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Тульские гаишники спасли замерзавшего водителя

Тульские гаишники спасли замерзавшего водителя

У жителя Ставропольского края внезапно сломалась машина на трассе М-4 «Дон».

Житель Ставропольского края позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые спасли его.

Мужчина рассказал, что с ним приключилась беда. 6 февраля он ехал по федеральной трассе М-4 «Дон» на своем автомобиле «Газель», но транспортное средство сломалось. У машины оказались пробиты два колеса.

У мужчины не было технической возможности самостоятельно заменить колеса. А из-за низкой температуры на улице он еще и начал замерзать.

Припаркованное на обочине транспортное средство обнаружил экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Дениса Москаленко и Сергея Косарева.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю: привезли из ближайшего сервиса все необходимое для бортировки колес. Житель Ставропольского края смог продолжить дальнейшее движение на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба УВМД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:05 +24
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