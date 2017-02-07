Тульские гаишники спасли замерзавшего водителя

У жителя Ставропольского края внезапно сломалась машина на трассе М-4 «Дон».

Житель Ставропольского края позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые спасли его.

Мужчина рассказал, что с ним приключилась беда. 6 февраля он ехал по федеральной трассе М-4 «Дон» на своем автомобиле «Газель», но транспортное средство сломалось. У машины оказались пробиты два колеса.

У мужчины не было технической возможности самостоятельно заменить колеса. А из-за низкой температуры на улице он еще и начал замерзать.

Припаркованное на обочине транспортное средство обнаружил экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Дениса Москаленко и Сергея Косарева.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю: привезли из ближайшего сервиса все необходимое для бортировки колес. Житель Ставропольского края смог продолжить дальнейшее движение на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба УВМД России по Тульской области.