Новая петиция: туляки требуют оставить трамваи

Жители Тулы считают, что нужно увеличить выпуск вагонов, а также вывесить поминутное расписание на остановках.

На днях на сайте Change.org появилась петиция, в которой туляки высказываются против трамваев на улицах города. По их мнению, этот вид транспорта себя уже давно изжил. Авторы петиции уверены, что трамваи затрудняют передвижение автомобилей.

В комментариях к новости на нашем портале развернулась нешуточная «битва» — появились и солидарные с этим утверждением, и те, кто категорически против. И снова неравнодушные туляки запустили петицию — теперь уже собирают голоса за трамваи.

– В Туле ярко выражена проблема пробок в часы пик. В этих пробках стоят тысячи автомобилей и сотни маршруток. В последнее время решением проблемы пробок считают снятие трамвая с центральных улиц. Однако я и многие другие считаем, что это только усложнит ситуацию в городе.

Мы предлагаем сделать ставку на трамвай как основу и автобусы-троллейбусы как подвозящий транспорт.

Предлагаю провести благоустройство и развитие трамвайной сети города и частичное обособление трамвая от общего транспортного потока, увеличить выпуск вагонов, а также вывесить поминутное расписание на остановках, сделать поэтапную замену устаревшего подвижного состава на новые, — отмечается в петиции.

По мнению автора, эти меры позволят повысить среднюю скорость движения вагонов из начального пункта в конечный, увеличат комфорт пассажиров и жителей города.

А еще в петиции предлагают совместить трамвайные остановки с троллейбусными и автобусными на улице Советской (добавить две остановки), чтобы «пассажиры имели возможность доехать до Красноармейского проспекта».

– После проведения данных операций народ будет выбирать более быстрый и удобный вид транспорта, пересаживаясь с маршруток на трамвай (так как в нем просторнее и он быстрее движется по обособленному полотну).

Это вызовет снижение количества маршруток на городских улицах, что, в свою очередь, повлечет уменьшение пробок.

Такие же меры предлагают предпринять и для троллейбуса.

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