Туляки предлагают убрать с улиц города трамваи

Петицию с таким предложением направят министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, если она наберет нужное число голосов.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой туляки обращаются к министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области с предложением убрать с тульских улиц трамваи.

«В Туле увеличивается численность населения и транспортная сеть уже не справляется с таким количеством автомобилей, город вязнет в автомобильных заторах, особенно в час-пик и непогоду. Больше всего усугубляют ситуацию трамвайные пути расположенные на проезжей части главных улиц города, таких как Советская, Оборонная, Фридриха Энгельса, с прилегающими к ним трамвайными остановками.

Мы считаем, что в условиях развивающегося мегаполиса этот вид транспорта уже изжил себя.

Он не только не соответствует требованиям современного пассажира, но и затрудняет передвижение других транспортных средств», - уверены авторы петиции.

Также они указывают, что на обслуживание подвижного состава и трамвайных путей тратится очень много средств, но это не дает результатов. И потому предлагают провести оптимизацию транспортной сети, а именно:

Полностью ограничить движение трамваев на главных улицах, а в дальнейшем по периферии всего города. Демонтировать трамвайные пути и организовать движение колёсного транспорта, включая троллейбусы. Разработать новую схему движения маршрутов общественного транспорта.

По мнению авторов, эти действия увеличат пропускную способность городских улиц и количество парковочных мест, сделают проезжие части более безопасными и комфортными и создадут более современный облик нашего города.

Кстати, стоит вспомнить, что в Туле за последний месяц уже дважды трамваи сходили с рельсов - в середине января и в начале февраля.