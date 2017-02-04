новости
новости
Регистрация
Туляки предлагают убрать с улиц города трамваи

Туляки предлагают убрать с улиц города трамваи

Петицию с таким предложением направят министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, если она наберет нужное число голосов.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой туляки обращаются к министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области с предложением убрать с тульских улиц трамваи.

«В Туле увеличивается численность населения и транспортная сеть уже не справляется с таким количеством автомобилей, город вязнет в автомобильных заторах, особенно в час-пик и непогоду. Больше всего усугубляют ситуацию трамвайные пути расположенные на проезжей части главных улиц города, таких как Советская, Оборонная, Фридриха Энгельса, с прилегающими к ним трамвайными остановками.

Мы считаем, что в условиях развивающегося мегаполиса этот вид транспорта уже изжил себя.

Он не только не соответствует требованиям современного пассажира, но и затрудняет передвижение других транспортных средств», - уверены авторы петиции.

Также они указывают, что на обслуживание подвижного состава и трамвайных путей тратится очень много средств, но это не дает результатов. И потому предлагают провести оптимизацию транспортной сети, а именно:

  1. Полностью  ограничить движение трамваев на главных улицах, а в дальнейшем по периферии всего города.
  2. Демонтировать трамвайные пути и организовать движение колёсного транспорта, включая троллейбусы.
  3. Разработать новую схему движения маршрутов общественного транспорта. 

По мнению авторов, эти действия увеличат пропускную способность городских улиц и количество парковочных мест, сделают проезжие части более безопасными и комфортными и создадут более современный облик нашего города.

Кстати, стоит вспомнить, что в Туле за последний месяц уже дважды трамваи сходили с рельсов - в середине января и в начале февраля.

сегодня, в 16:27 −37
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
туляки предлагают убрать трамваипетицияМинтранс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейбольная «Тулица» обыграла «Брянск» в двух матчах
Волейбольная «Тулица» обыграла «Брянск» в двух матчах
В Тульской области отметят День молодого избирателя
В Тульской области отметят День молодого избирателя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика