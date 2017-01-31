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В Госдуме предложили регистрироваться в соцсетях только по паспорту

В Госдуме предложили регистрироваться в соцсетях только по паспорту

Председатель Молодежного парламента Госдумы РФ Марина Воропаева предложила эту идею, чтобы ограничить детям и подросткам доступ в соцсети.

Это предложение Марина Воропаева выдвинула, чтобы оградить детей от интернет-сообществ, пропагандирующих самоубийства.

 

Я считаю, что регистрация должна быть исключительно по паспорту либо по иному документу. Необходимо ограничить нахождение детей в социальных сетях,

– заявила Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента Госдумы РФ.

Однако заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина не поддерживает идею запретить детям регистрироваться в социальных сетях.

– Нельзя вводить запреты. Любой запрет, тем более жесткий, который отделяет ребенка по времени от чего-то желаемого, будет углублять конфликт со взрослыми.

Это приведет к тому, что все равно они будут регистрироваться под другими именами,

– отметила Любовь Духанина.

Напомним, в прошлом году прогремел ряд случаев, связанных с самоубийством несовершеннолетних с помощью «особых» сообществ. Корреспонденты Myslo сделали по этой теме расследование.

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 12:27 0
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