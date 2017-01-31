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Туляки приглашаются для обучения в институты УФСБ

Туляки приглашаются для обучения в институты УФСБ

Принимаются кандидаты в возрасте от 16 до 22 лет, годные к военной службе.

УФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2017 году в учебные заведения ФСБ России пограничного профиля на потоки среднего профессионального и высшего образования (Голицынский, Калининградский, Московский пограничный институт, Институт береговой охраны (Анапа) ФСБ России).

Кандидаты на учебу из числа гражданской молодежи, годные к военной службе, принимаются в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную службу, — до достижения возраста 24 лет.

По вопросам приема обращаться в отдел кадров УФСБ по Тульской области по адресу: Тула, Садовый переулок, д. 1 или по телефону 32−64−07.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:32 0
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