Туляки начали отчитываться о своих доходах

В начале 2017 года по традиции стартовала декларационная кампания, которая продлится до 2 мая 2017 года. Налоговые инспекции уже приступили к приему деклараций о доходах, полученных физическими лицами в 2016 году.

Отчитаться гражданам о доходах за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года в следующих случаях:

* при получении дохода от продажи имущества, имущественных прав (продажа квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения/переуступка права требования);

* при получении дохода, с которого у источника выплаты налоговым агентом не удержан налог;

* при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

* при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

* при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других основанных на риске игр;

* при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Категории налогоплательщиков, обязанных отчитаться о полученных доходах, указаны в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Представить декларацию можно любым удобным для себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут представить декларацию посредством данного ресурса.

Значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3-НДФЛ позволит программа «Декларация 2016», которая размещена на сайте ФНС России.

Правильно заполнить декларацию поможет также видеоматериал «Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ».

Граждане, представляющие налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, могут представить декларацию в любое время в течение всего года, не ограничиваясь сроком 2 мая.

Декларация по НДФЛ представляется в налоговый орган по месту учёта (месту жительства физического лица). Адрес, телефоны и точное время работы вашей инспекции можно узнать в разделе «Контакты и обращения» на сайте ФНС России. Записаться на прием в инспекцию можно через интернет, используя сервис сайта налоговой службы «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Представление налоговой декларации лицом, обязанным ее представить в отношении полученных в 2016 году доходов, после установленного срока, т.е. после 2 мая 2017 года, является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1000 рублей.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России создана рубрика «Декларационная кампания».

В данном разделе можно получить информацию о режиме работы налоговых инспекций в период проведения кампании, ознакомиться с перечнем мероприятий для налогоплательщиков, проводимых в налоговых инспекциях, и получить всю актуальную информацию по Декларационной кампании. Также во время Декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц 2017 года организована работа дополнительных телефонов горячей линии и консультационных пунктов.

К слову, не только налоговые органы будут контролировать расходы туляков. Комитет Госдумы РФ в первом чтении одобрил проект, обязывающий губернаторов проверять доходные декларации муниципальных чиновников.

О том, что изменилось в налоговом законодательстве, читайте здесь.