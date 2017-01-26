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Телеканал «Россия-1» снимает фильм про губернатора Тульской области Алексея Дюмина
Фото из ФБ Сергея Брилёва.

Телеканал «Россия-1» снимает фильм про губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Фильм приурочен к годовщине работы Дюмина на тульской земле и выйдет в эфир 4 февраля.

Ведущий канала «Россия-1» Сергей Брилёв написал на своей страничке в Фейсбуке:

«Благо это загуляло уже по просторам Твиттера, почему бы не подтвердить? Да, взял урок игры в хоккей у голкипера Ночной хоккейной лиги Алексея Дюмина. Да-да, того самого. Делаем спецреп на субботу, к годовщине его вратарской работы в Туле. К счастью, я не только на лыжах, но и на коньках помню, как это».

Напомним, 2 февраля 2016 года Президент РФ Владимир Путин назначил  временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Потом были выборы, на которых Алексей Геннадьевич уверенно победил.

4 февраля 2016 года Дюмина официально представили тулякам. Именно к этой дате телеканал «Россия-1» и готовит свой фильм. В материале расскажут о Суворовском военном училище, которым Тульская область очень гордится, о губернаторских рабочих буднях и, конечно, игре в хоккей.


25 января 2017 г. ТСВУ.

Хоккей – любимая игра нашего губернатора. Напомним, он является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ), неоднократно играл в хоккей с Президентом РФ Владимиром Путиным в качестве вратаря, и не только с Путиным.


С губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Для телеведущего Сергея Брилёва снимать Тульскую область не впервой. К тому же род Брилёвых – из Тульской области.

У себя в Фейсбуке Сергей пишет:

«Какое посещение тульской земли без сентиментального заезда на малую родину предков? Застряв по пути в снегу и вызвав трактор, невольно помог деревенским с расчисткой дороги. Долг правнука».

А еще Сергей – давний друг «Слободы», и мы следим за его творчеством.

сегодня, в 15:08 −5
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