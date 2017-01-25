Алексей Дюмин проверит доходы чиновников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в первом чтении одобрил законопроект, который возлагает на губернаторов обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных чиновников. Об этом сообщают РИА Новости.

Документ внес президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке отмечается, что проект закона служит дальнейшему развитию антикоррупционного законодательства РФ.

В соответствии с законопроектом, если при проверке фактов выявляются несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) должен обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к запрету на участие государственных чиновников в управлении некоммерческими организациями. В частности, они могут быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Кроме того, государственным и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными НКО в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их органов управления с разрешения представителя нанимателя, отмечается в документе.