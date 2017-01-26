В Суворове неизвестный пытался ограбить банкомат в торговом центре

Фото Ника Андреева.

26 января в Суворове ночью в одном из торговых центров неизвестный мужчина пытался ограбить банкомат, находящийся в фойе здания. Злоумышленник разбил окно рядом с входной дверью и пробрался внутрь. При этом он травмировался — на подоконнике и стенах остались следы крови.

Банкомат поврежден, но не серьезно.

Предварительно установлено, что деньги украдены не были: злоумышленник покинул место преступления ни с чем.

– По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины. Также выясняются все подробности происшествия, — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.