Фото Ника Андреева.
В Суворове неизвестный пытался ограбить банкомат в торговом центре
Злоумышленник ночью проник в помещение, разбив окно.
26 января в Суворове ночью в одном из торговых центров неизвестный мужчина пытался ограбить банкомат, находящийся в фойе здания. Злоумышленник разбил окно рядом с входной дверью и пробрался внутрь. При этом он травмировался — на подоконнике и стенах остались следы крови.
Банкомат поврежден, но не серьезно.
Предварительно установлено, что деньги украдены не были: злоумышленник покинул место преступления ни с чем.
– По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины. Также выясняются все подробности происшествия, — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.
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