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В Суворове неизвестный пытался ограбить банкомат в торговом центре
Фото Ника Андреева.

В Суворове неизвестный пытался ограбить банкомат в торговом центре

Злоумышленник ночью проник в помещение, разбив окно.

26 января в Суворове ночью в одном из торговых центров неизвестный мужчина пытался ограбить банкомат, находящийся в фойе здания. Злоумышленник разбил окно рядом с входной дверью и пробрался внутрь. При этом он травмировался — на подоконнике и стенах остались следы крови.

Банкомат поврежден, но не серьезно.

Предварительно установлено, что деньги украдены не были: злоумышленник покинул место преступления ни с чем.

– По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины. Также выясняются все подробности происшествия, — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 +3
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