Что изменится в налоговом законодательстве в ближайшее время?

С 1 июля 2017 года налоги смогут взыскивать не только с контрагентов, но и с директоров, учредителей и даже с «соседей».

В налоговое законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые вступят в силу с 1 июля 2017 года. Разбираемся, что изменили и чем это грозит.

«Лицо» вместо «организации»

30 ноября 2016 года Владимир Путин подписал федеральный закон №401, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс (НК). Согласно этим изменениям, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года, в п. 2 ст. 45 НК слово «организация» изменено на слово «лицо».

Изменено всего одно слово, но теперь отвечать по обязательствам перед бюджетом за начисленные налоги, штрафы и пени будут генеральный директор и учредитель.

То есть работает такая же схема, как и с индивидуальным предпринимателем (ИП).

Более того, если компания вывела активы (например, путем их продажи) на стороннюю организацию («соседа»), то теперь налоговики будут иметь право начислять налоговые обязательства этому самому «соседу». Эти изменения внесены федеральным законом №134.

Проверка «мертвых» компаний

С 1 июля 2017 года налоговикам разрешено проверять уже ликвидированные организации в течение трех лет с момента ее ликвидации. Причем практика взыскания налоговой задолженности с ликвидированных организаций уже была (Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2016 по делу №А04-10888/2015 г).

Оплата налога тендерами

Недоимки, пени и штрафы теперь разрешено взыскивать за счет тендерных бюджетных денег. То есть, если компания выиграла тендер, имея при этом задолженность по налогам, то те деньги, которые зачислили на ее счет с этого тендера, буду списаны на погашение налоговой задолженности.

И теперь, чтобы отбиться от такой меры, компании необходимо обращаться в суд с требованием о принятии обеспечительных мер в ее пользу. Правда, пункт 10 статьи 101 Налогового кодекса позволяет налоговикам использовать обеспечительные меры (фактически арест) в отношении имущества налогоплательщиков в счет будущей уплаты налогов.

Если у вас возникли вопросы, касающиеся:

описанных выше изменений в работе налоговых служб,

новых кассовых аппаратов (ККТ),

источника, в котором можно уточнить перечень операторов фискальных данных,

вы сможете задать их Евгению Кожакову, начальнику контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области, который проведет прямую линию для читателей «Слободы» и Myslo.

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