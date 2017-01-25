Туляки сократили время пользования платными парковками до 1-2 часов

После введения платного паркинга в Туле пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 3-5%.

Итоги работы платного парковочного пространства в Туле и вопросы оптимизации его работы обсудили сегодня участники заседания штаба по развитию города.

Было отмечено, что за 2016 год туляки заплатили за пользование платными парковками 31 млн 183,9 тыс. рублей. При этом штрафов с тех, кто по каким-то причинам не оплатил парковку в платной зоне, было взыскано на 10 млн 111,9 тыс. рублей. Расходы на содержание платного парковочного пространства составили 49 млн 239,7 тыс. рублей. Таким образом, убыток от реализации этого проекта – 7 млн 943,9 тыс. рублей.

Участники заседания сошлись во мнении, что в расширении зоны платной парковки на сегодняшний день необходимости нет, но оптимизировать работу этого проекта нужно. В частности, речь идет об исключении отдельных улиц из зоны платной парковки.

Было отмечено, что после введения платного паркинга наблюдалось увеличение на 3-5% пассажиропотока в общественном транспорте. Достигнуты также поставленные цели по увеличению показателя оборачиваемости парковочных мест. На сегодняшний день средняя длительность парковочных сессий сократилась до 1-2 часов вместо 6-8.

О принятых решениях по оптимизации парковочного пространства читайте на портале Myslo чуть позже.