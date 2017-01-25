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Бывший директор машзавода в Узловой скрыл 3 млн рублей налогов

Бывший директор машзавода в Узловой скрыл 3 млн рублей налогов

Заведено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего бывшего директора машиностроительного завода, расположенного в Узловой. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2014 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся у предприятия задолженности по налогам и сборам на сумму более 3,1 млн рублей, скрыл деньги организации.

Директор расплатился со своими контрагентами через одно из обществ с ограниченной ответственностью, тем самым минуя собственные расчетные счета.

В результате противоправных действий подозреваемого у налоговых органов отсутствовала возможность взыскать с предприятия задолженность по налогам и сборам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора этого же предприятия. Он аналогичным способом в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года скрыл более 3,9 млн рублей налогов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:35 +1
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