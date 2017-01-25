Парковка в центре Тулы может подорожать до 40 рублей за час

Стоимость парковки в зоне №1 предложено повысить до 40 рублей в час, а в зоне №2 - 20.

Предложение повысить тариф на парковку в платной зоне Тулы было высказано сегодня на заседании штаба по развитию города, где основным вопросом повестки стала оптимизация парковочного пространства.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин предложил до 40 рублей поднять оплату за часовую парковку в зоне №1 (центр города) и до 20 рублей за час в зоне №2.

Соответственно предложено скорректировать и стоимость абонементов:

1 день – 180 рублей

1 неделя – 800 рублей

1 месяц – 3000 рублей

1 квартал – 8000 рублей

Председатель правительства Тульской области предложил создать рабочую группу, чтобы проработать этот вопрос.

– Необходимо просчитать все варианты проекта, чтобы он не съедал деньги из бюджета. До весны у нас есть время – нужно тщательно все взвесить и просчитать, – сказал Юрий Андрианов.