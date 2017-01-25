На части улиц предложено отменить платную парковку

Фото автора.

В рамках заседания штаба по развитию города, где основным вопросом повестки стала оптимизация парковочного пространства, прозвучало предложение провести оптимизацию платных парковочных зон с привлечением общественности. В частности, запланировано исключение отдельных улиц и участков из зоны платного паркинга.

Список предложений по переводу платных участков в бесплатные:

улица Пушкинская (от Ф. Энгельса до ул. Свободы по правой стороне) улица Оборонная (от ул. Войкова до ул. Тимирязева) улица Староникитская (полностью) улица Тульского Рабочего полка в районе Центрального парка – полностью улица Демонстрации (от Первомайской до Путейской) улица Ф. Смирнова (от Сойфера до Коминтерна) улица Л. Толстого (от ул. Тимирязева до ул. Мориса Тореза) и установить там знак 3.27 "Стоянка запрещена" улица Пирогова (от Хлебной пл. до Каминского) с установкой знака 3.27 улица Менделеевская (от пер. Садовый по правой стороне до светофора) с установкой знака 1 "Стоянка запрещена" улица Вересаева (от Первомайской до Демонстрации) улица Пушкинская (от Лейтейзена до Демонстрации) улица Сойфера у дома №37 улица Ф. Энгельса до ул. Бундурина по чётной стороне с установкой знака 3.27 улица Металлистов (пересечение с Советской)

Это участки, которые не были востребованы. Предложение рассмотрят. Евгений Авилов в ответ на предложение ответил:

«Нет смысла содержать парковки там, где они не работают: этот проект не должен наносить ущерб бюджету, должен быть самоокупаемым. Мы проанализируем все предложения и сделаем выводы. Сделаем всё, чтобы город не "встал"».

По его же словам, чтобы Тулу убирали, как Москву, – быстро и качественно – требуется 3 млрд рублей.

Также Евгений Авилов предложил провести отдельное заседание штаба, посвящённое общественному транспорту, в том числе и частному.

А Станислав Курский, член рабочей группы по проекту платного паркинга, предлагает расширить первую зону, включив в неё Красноармейский проспект, а все остальные участки и зоны отменить.

Архитектор Андрей Клепанов, который является экспертом Штаба по развитию города, предложил также увеличить время платного паркинга до 21.00.