На части улиц предложено отменить платную парковку
Анастасия Дементьева предложила по результатам работы рабочей группы отменить платную парковку.
В рамках заседания штаба по развитию города, где основным вопросом повестки стала оптимизация парковочного пространства, прозвучало предложение провести оптимизацию платных парковочных зон с привлечением общественности. В частности, запланировано исключение отдельных улиц и участков из зоны платного паркинга.
Список предложений по переводу платных участков в бесплатные:
- улица Пушкинская (от Ф. Энгельса до ул. Свободы по правой стороне)
- улица Оборонная (от ул. Войкова до ул. Тимирязева)
- улица Староникитская (полностью)
- улица Тульского Рабочего полка в районе Центрального парка – полностью
- улица Демонстрации (от Первомайской до Путейской)
- улица Ф. Смирнова (от Сойфера до Коминтерна)
- улица Л. Толстого (от ул. Тимирязева до ул. Мориса Тореза) и установить там знак 3.27 "Стоянка запрещена"
- улица Пирогова (от Хлебной пл. до Каминского) с установкой знака 3.27
- улица Менделеевская (от пер. Садовый по правой стороне до светофора) с установкой знака 1 "Стоянка запрещена"
- улица Вересаева (от Первомайской до Демонстрации)
- улица Пушкинская (от Лейтейзена до Демонстрации)
- улица Сойфера у дома №37
- улица Ф. Энгельса до ул. Бундурина по чётной стороне с установкой знака 3.27
- улица Металлистов (пересечение с Советской)
Это участки, которые не были востребованы. Предложение рассмотрят. Евгений Авилов в ответ на предложение ответил:
«Нет смысла содержать парковки там, где они не работают: этот проект не должен наносить ущерб бюджету, должен быть самоокупаемым. Мы проанализируем все предложения и сделаем выводы. Сделаем всё, чтобы город не "встал"».
По его же словам, чтобы Тулу убирали, как Москву, – быстро и качественно – требуется 3 млрд рублей.
Также Евгений Авилов предложил провести отдельное заседание штаба, посвящённое общественному транспорту, в том числе и частному.
А Станислав Курский, член рабочей группы по проекту платного паркинга, предлагает расширить первую зону, включив в неё Красноармейский проспект, а все остальные участки и зоны отменить.
Архитектор Андрей Клепанов, который является экспертом Штаба по развитию города, предложил также увеличить время платного паркинга до 21.00.