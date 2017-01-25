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На части улиц предложено отменить платную парковку
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На части улиц предложено отменить платную парковку

Анастасия Дементьева предложила по результатам работы рабочей группы отменить платную парковку.

В рамках заседания штаба по развитию города, где основным вопросом повестки стала оптимизация парковочного пространства, прозвучало предложение провести оптимизацию платных парковочных зон с привлечением общественности. В частности, запланировано исключение отдельных улиц и участков из зоны платного паркинга.

Список предложений по переводу платных участков в бесплатные:

  1. улица Пушкинская (от Ф. Энгельса до ул. Свободы по правой стороне)
  2. улица Оборонная (от ул. Войкова до ул. Тимирязева)
  3. улица Староникитская (полностью)
  4. улица Тульского Рабочего полка в районе Центрального парка – полностью
  5. улица Демонстрации (от Первомайской до Путейской)
  6. улица Ф. Смирнова (от Сойфера до Коминтерна)
  7. улица Л. Толстого (от ул. Тимирязева до ул. Мориса Тореза) и установить там знак 3.27 "Стоянка запрещена"
  8. улица Пирогова (от Хлебной пл. до Каминского) с установкой знака 3.27
  9. улица Менделеевская (от пер. Садовый по правой стороне до светофора) с установкой знака 1 "Стоянка запрещена"
  10. улица Вересаева (от Первомайской до Демонстрации)
  11. улица Пушкинская (от Лейтейзена до Демонстрации)
  12. улица Сойфера у дома №37
  13. улица Ф. Энгельса до ул. Бундурина по чётной стороне с установкой знака 3.27
  14. улица Металлистов (пересечение с Советской)

Это участки, которые не были востребованы. Предложение рассмотрят. Евгений Авилов в ответ на предложение ответил:

«Нет смысла содержать парковки там, где они не работают: этот проект не должен наносить ущерб бюджету, должен быть самоокупаемым. Мы проанализируем все предложения и сделаем выводы. Сделаем всё, чтобы город не "встал"».

По его же словам, чтобы Тулу убирали, как Москву, – быстро и качественно – требуется 3 млрд рублей.

Также Евгений Авилов предложил провести отдельное заседание штаба, посвящённое общественному транспорту, в том числе и частному.

А Станислав Курский, член рабочей группы по проекту платного паркинга, предлагает расширить первую зону, включив в неё Красноармейский проспект, а все остальные участки и зоны отменить.

Архитектор Андрей Клепанов, который является экспертом Штаба по развитию города, предложил также увеличить время платного паркинга до 21.00.

Галерея
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 1
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 2
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 3
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 4
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 5
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 6
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 7
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 8
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 9
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 10
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 11
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 12
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 13
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 14
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 15
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 16
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 17
Участки, на которых могут отменить платную парковку, Фото: 18
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