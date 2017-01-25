ГИБДД: С введением платных парковок в Туле стало меньше ДТП

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Оптимизация парковочного пространства в Туле стала основной темой заседания штаба по развитию города. Итоги работы платного паркинга в Туле подвел представитель УГИБДД по Тульской области.

По мнению ведомства, после реализации этого проекта в городе сократилось количество дорожно-транспортных происшествий.

– Мы выступали перед запуском проекта с мнением, что это организовывает дорожное движение. За 2016 год произошло серьезное снижение аварийности, особенно в Туле. Раньше часто мы наблюдали парковку в два ряда, сейчас парковочное пространство организовано. Меньше наездов на дорожные знаки. В целом оцениваем положительно введение платных парковок. Надеемся на доработку этого проекта, – отметил представитель региональной Госавтоинспекции.