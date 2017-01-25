Следователи заинтересовались пожаром в Плавском районе

Фото с места происшествия.

На месте происшествия было найдено тело 28-летнего мужчины.

Напомним, 24 января в десятом часу вечера в частном доме в деревне Савватеевка Плавского района произошел пожар. В помещении было обнаружено тело местного жителя. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, вечером 24 января 28-летний хозяин дома со своим знакомым распивал спиртные напитки. После этого мужчины легли спать, предварительно растопив имевшуюся в доме дровяную печь.

Во время пожара знакомый хозяина дома сумел покинуть помещение.

Следователи устанавливают причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.