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«Единая Россия» займется «Комфортной городской средой»

«Единая Россия» займется «Комфортной городской средой»

В 2017 году стартует новый партийный проект «Комфортная городская среда». Он предусматривает благоустройство парков и скверов, детских площадок и дворов.

Об этом шла речь на одной из дискуссионных площадок масштабного партийного форума, который стартовал в Москве 21 января. 

В работе XVI съезда партии «Единая Россия» принимают участие делегаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» – всего более трех тысяч человек, включая делегацию Тульской области.

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия», региональный руководитель партийного проекта «Наш двор» Николай Петрунин принял участие в работе площадки «Быть хозяином в собственном доме».

 

Николай Петрунин

- На июньском съезде партии мы приняли программу, с которой «Единая Россия» не только шла на выборы – это план работы партии на предстоящие пять лет. И конечно, вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой, благоустройством стали не просто отдельным направлением, а приоритетом в нашей работе. По итогам предвыборных встреч этот план был скорректирован и по инициативе членов фракции «Единая Россия» в Госдуме дан старт новому партийному проекту «Наш двор». Это план конкретных действий по благоустройству дворовых территорий с конкретными адресами - благоустройство парков и скверов, установка детских площадок, озеленение дворовых территорий, решение проблемы с уличным освещением. Проект предполагает максимальную вовлеченность жителей в реализацию программы, потому что он носит заявительный характер. Я думаю, что результатом работы дискуссионной площадки должен стать четкий и понятный алгоритм взаимодействия жителей, партии и власти по реализации партийного проекта «Наш двор».

Новый партийный проект «Комфортная городская среда» стартует в 2017 году.  И главное - работа по созданию комфортной среды обитания будет проводиться синхронно с реформой и модернизацией жилищно-коммунальной сферы. Только при таком условии можно будет говорить о создании по-настоящему комфортных условия проживания.

- Проект «Единой России» не только предполагает максимальную вовлеченность жителей в реализацию программы, но и, что очень важно, имеет финансовое обеспечение: в федеральном бюджете на реализацию проекта заложены средства в объёме 20 млрд рублей, - пояснил Николай Петрунин. 

Член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Владимир Афонский принял участие в работе дискуссионной площадки «Качество государства» XVI Съезда партии «Единая Россия».

 

Владимир Афонский

- Модераторами нашей площадки были мои коллеги по Государственной Думе - председатель Центральной контрольной комиссии партии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Мы обсуждали качество работы власти в центре и на местах. Думаю, что каждый россиянин в своей жизни хотя бы раз сталкивался с бюрократическими препонами или невниманием к вопросам, с которыми он обращался к чиновникам. Чтобы свести к минимуму подобные ситуации наша партия предлагает инициировать закон о дисквалификации чиновников, которые грубо нарушили стандарты предоставления услуг населению. Каждый человек имеет право на государственные услуги, которые должны быть оказаны качественно и своевременно. Кроме того, «Единая Россия» предлагает запретить повторный возврат документов заявителю по основаниям, которые первоначально в отказе не указывались. 

сегодня, в 12:34 −6
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